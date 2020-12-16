Müge Anlı Münire Tuncer yaşıyor mu, öldü mü, son durumu ne?

Atv ekranlarında yayınlanan ve oldukça popüler olan Müge Anlı Tatlı Sert programı, ülkenin farklı bölgelerinden gelen insanları programda ağırlayarak, Türkiye’nin gündemine yön vermektedir. Program her zaman ki gibi farklı insanları ağırlayarak adından bahsetmeye devam ediyor. Bugün yayınlanan yeni bölümünde yer almayan Münire Tuncer’e ne olduğu ise merak konusu oldu.

Müge Anlı Münire Tuncer öldü mü, son durumu ne? Münire Tuncel ne oldu?

10 Kasım’da Afyonkarahisar’da kızıyla beraber köyde yaşam süren Melihat Tuncer evinin bahçesinde ölü olarak bulunmuştu. Melihat Tuncer’in kızı Münire Tuncel’i köyde bulunan kişiler cinayetle suçlamıştı.

Müge Anlı İle Tatlı Sert programında geçen hafta içerisinde bir cinayet gündemde yer almıştı. Annesinin ölmesinden sorumlu tutulan Münire Tuncel’in intihar ettiği yönünde söylentiler vardı. İzleyiciler Münire Tuncel’e ne olduğunu merak etmeye başladı.

Münire Tuncel Yaşıyor Mu, Son Durumu Ne?

18 Kasım gününde programda yer alması düşünülen Münire Tuncel bir otelde intihar etmeye kalkıştı. Münire Tuncel’in yengesi olan Funda Tuncel’in olduğu düşünülen hesap üzerinden “görümcemi dün gece kaybettik” şeklinde bir paylaşım yapıldığı görülünce herkes işin aslını öğrenmeye çalıştı.

Müge Anlı, intihar söylentilerine açıklama getirmek için yapmış olduğu açıklamada Münire Tuncel’in durumu hakkında durumunun gayet iyi olduğunu ve tedavisinin tamamlanmasından sonra yeniden programda yer alacağını belirtti.

İntihara kalkışan Münire Tuncel hakkında bir başka iddiaysa Koronavirüse yakalanıp vefat ettiği oldu.