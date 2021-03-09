Müge Anlı Merve Nur Polat'ın katili kim, kimler tutuklandı?

Mervenur Polat’ın katili kimdir?

Müge Anlı’da ele alınan Mervenur Polat cinayeti aydınlanmaya başladı. Polat, 20 yaşında ve 1 çocuk annesiydi. Aniden ortadan kaybolmasıyla merak edilen Polat’ın öldüğü öğrenildi.

Mervenur Polat kim?

20 yaşında olan Polat, boşandıktan sonra ailesiyle birlikte hayatını devam ettirdi. Otelde çalışıyordu. Antalya Kepez’de yaşayan Polat, 19 Ekim 2020’de evden çıktı. İş hanında kaybolduğu öğrenildi. Polat’ın ablası Müge Anlı’dan yardım talep etti. Handa bulunan esnaf ve görgü tanığı Halil İbrahim Şahin açıklama yaptı. Genç kızın tecavüze uğradığı iddia edildi.

Polat, 4 aydır kayıptı ve madde kullanan insanlarla birlikte yaşıyordu. Polat’ı gören son kişi Gökhan Hamurcu’dur. Hamurcu, ev sahibi Cüneyt’in Mervenur’a tecavüz ettiğini görüp 6 metre yüksekten atladığını anlatması üzerine, şüpheli bulundu.

Tanık olan diğer isimler ise Ferdi ve İbrahim olmuştur. Polat’ın aşırı dozdan öldüğü düşünülüyor.

Katil kim?

Ev sahibi Cüneyt, cesedin yerini açıkladı. Fakat ölümün uyuşturucu yüzünden olduğunu ifade etti.

Tutuklama gerçekleşti mi?

Gökhan Hamurcu, şüpheli ifadeleri sonucunda 8 Mart tarihinde gözaltına alınmıştır.