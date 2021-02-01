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Müge Anlı kimdir? Müge Anlı nereli , kaç Yaşında?

Sıcak ayrıntılarıyla dikkat çeken Müge Anlı kimdir? Müge Anlı nereli , kaç Yaşında? haberine dair en yeni bilgileri kaleme almaya devam ediyoruz. Hemen 01-02-2021 tarihli haberimizi okuyarak bu yeni bilgileri siz de öğrenebilirsiniz.

01 Şubat 2021 Pazartesi 21:54
Müge Anlı kimdir? Müge Anlı nereli , kaç Yaşında?
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ATV ekranlarında yayınlanan ve gündüz kuşağının reyting rekorlarını alt üst eden Müge Anlı ile Tatlı Sert programı sunucusu Müge Anlı’nın kim olduğu merak edilmeye devam ediyor. Doğum gününü ekranlarda kutlayan ve çözdüğü olaylar ile pek çok kişi tarafından tanınan Müge Anlı’nın kaç yaşında olduğu ve hayatı araştırılıyor.

Müge Anlı kimdir?

19 Aralık 1973 tarihinde doğan Müge Anlı, Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesinden mezun olmuştur. Yüksek lisans eğitimini Kadir Has Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde yapan Anlı ilk defa Kanal D ekranlarında yayınlanan Dobra Dobra programı ile sunuculuğa başladı. Şenay Düdek ile yaptığı Dobra Dobra programı sonrasında Şenay Düdek FOX TV ekranlarına geçerek aynı formatta programı yapmaya başladı. Müge Anlı ise Kanal D ekranlarında Pakize Sude ile Dobra Dobra’ya devam etti.

Kanal D’den ATV’ye transfer olduktan sonra Müge Anlı ile Tatlı Sert programına başlayan Müge Anlı çözdüğü olaylar ve formatı ile gündüz kuşağının en sevilen programı haline geldi.

Müge Anlı evli mi?

1993 yılında gazeteci Burhan Akdağ ile evlenen Müge Anlı 2008 yılında boşanma kararı alarak Burhan Akdağ ile yollarını ayırmıştır.

 



Son Güncelleme: 01.02.2021 21:54
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YaşıKimdirMüge Anlı
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