İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Çift maskenin virüse karşı daha korunaklı olduğu ortaya çıktı
Çift maskenin virüse karşı daha...
Marketlerde sigara ve elektronik ürünlerine satış yasağı geliyor!
Son Dakika
Marketlerde sigara ve elektronik ürünlerine...
Denizli'de kent müzesi kuruluyor
Denizli'de kent müzesi kuruluyor
Pasifik Okyanusu yakınlarında 7,9 şiddetinde deprem!
Son Dakika
Pasifik Okyanusu yakınlarında 7,9 şiddetinde...

Müge Anlı kimdir? Müge Anlı hayatı ve özgeçmişi

Müge Anlı kimdir? Müge Anlı hayatı ve özgeçmişi haberimizin en güncel ayrıntıları ile ilgili merak ettiklerinizi keşfetmek için hemen şimdi 11.02.2021 tarihli haberimizi okuyabilirsiniz.

11 Şubat 2021 Perşembe 21:54
Müge Anlı kimdir? Müge Anlı hayatı ve özgeçmişi
Takip Et:

ATV ekranlarında yayınlanan ve gündüz kuşağının reyting rekorlarını alt üst eden Müge Anlı ile Tatlı Sert programı sunucusu Müge Anlı’nın kim olduğu merak edilmeye devam ediyor. Doğum gününü ekranlarda kutlayan ve çözdüğü olaylar ile pek çok kişi tarafından tanınan Müge Anlı’nın kaç yaşında olduğu ve hayatı araştırılıyor.

Müge Anlı kimdir?

19 Aralık 1973 tarihinde doğan Müge Anlı, Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesinden mezun olmuştur. Yüksek lisans eğitimini Kadir Has Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde yapan Anlı ilk defa Kanal D ekranlarında yayınlanan Dobra Dobra programı ile sunuculuğa başladı. Şenay Düdek ile yaptığı Dobra Dobra programı sonrasında Şenay Düdek FOX TV ekranlarına geçerek aynı formatta programı yapmaya başladı. Müge Anlı ise Kanal D ekranlarında Pakize Sude ile Dobra Dobra’ya devam etti.

Kanal D’den ATV’ye transfer olduktan sonra Müge Anlı ile Tatlı Sert programına başlayan Müge Anlı çözdüğü olaylar ve formatı ile gündüz kuşağının en sevilen programı haline geldi.

Müge Anlı evli mi?

1993 yılında gazeteci Burhan Akdağ ile evlenen Müge Anlı 2008 yılında boşanma kararı alarak Burhan Akdağ ile yollarını ayırmıştır.

 



Son Güncelleme: 11.02.2021 21:54
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
YaşıKimdirMüge Anlı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
BKM projesi olan ve Doğu Demirkol'un başrol olduğu dizinde kadın başrol oyuncusu belirlendi!
BKM projesi olan ve Doğu Demirkol'un başrol olduğu dizinde kadın başrol oyuncusu belirlendi!
The Mandalorian Cara Dune karakterine veda ediyor, Gina Carano kovuldu!
The Mandalorian Cara Dune karakterine veda ediyor, Gina Carano kovuldu!
Müge Anlı'da yine gergin anlar
Müge Anlı'da yine gergin anlar
Akrep dizisinin çekimlerinin nerede gerçekleştirildiği belli oldu! Bakın o güzel ev neredeymiş!
Akrep dizisinin çekimlerinin nerede gerçekleştirildiği belli oldu! Bakın o güzel ev neredeymiş!
Sen Çal Kapımı Hande Erçel ve Kerem Bürsin'in küvet sahnesi RTÜK'e takıldı!
Sen Çal Kapımı Hande Erçel ve Kerem Bürsin'in küvet sahnesi RTÜK'e takıldı!
Acı Tatlı Ekşi filmi konusu ve oyuncuları
Acı Tatlı Ekşi filmi konusu ve oyuncuları

Popüler Haberler

Müge Anlı kimdir? Müge Anlı hayatı ve özgeçmişi
Sol Yanım dizisindeki Selim karakteri kimdir? Tolga Mendi nereli, yaşı kaç?
Sol Yanım dizisi Serra’yı kim canlandırıyor? Özge Yağız'ın biyografisi
7 Melek ne zaman vizyona girecek? 7 Melek filmi fragmanı yayınlandı!
Alev Alev dizisi izlendi mi? beğenildi mi? Show TV yeni dizisi Alev Alev'nun reyting oranları
Seksenler dizisinde rol alan Rasim Ötekin diziden neden ayrıldı? Fehmi Baba karakteri yeni sezonda yok mu?
Asgari ücretle çalışanlara 686 TL'lik ek ödeme yapılacak! Gelir İradesi Başkanlığı açıkladı!
Sol Yanım izlendi mi? Dizi tutar mı? Sol Yanım dizi reytingleri nasıl, dizi tutar mı?
Kıbrıs Ada Kışı dizisi oyuncu kadrosu belli oldu! Kıbrıs Ada Kışı karakterleri ve oyuncuların kariyerleri
Teşkilat dizisi oyuncuları kimlerdir? TRT 1 Teşkilat dizisi konusu ve oyuncuları
2019/1 KPSS tercih robotu 2019 kullanılacak mı?
Ramo dizisi nerede çekiliyor? Adana Taşkapı mahallesi var mı? Adana Taşkapı mahallesi nerdedir?
2020 Seat Leon tanıtım tarihi belli oldu
Sevgiliye özel güzel sözler 2021
Milli Piyango yılbaşı bileti online nasıl satın alınır? Online milli piyango bileti satan siteler
Kurtlar Vadisi Kaos dizisinin oyuncu kadrosu ve dizinin konusu
Sol Yanım dizisi Mert Tekin kimdir? Anıl Tetik kimdir? Kaç yaşında, nereli? Evli mi?
Mucize Doktor Gülin Sekreter kimdir? Merve Bulut biyografisi
Gara Bölgesi nerededir? Gara neresi, haritadaki yeri ve bölgenin önemi
Sol Yanım dizi oyuncusu Barbar kimdir? Emre Dinler hakkında bilgiler
Sol Yanım dizisinde İdil karakterine Seda Akman hayat veriyor

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.