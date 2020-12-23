Müge Anlı izleyicilerini şok eden olay! Eniştem diye tanıttığı kişi kocası çıktı

ATV ekranlarında yayınlanan 'Müge Anlı ile Tatlı Sert' programında izleyicileri şok eden bir konu işleniyor. Programa katılarak mağduriyetini dile getiren Emre Korkmaz isimli bir kişi evlilik vaadiyle kandırıldığını söyleyerek şahısların kendisini 350 bin TL dolandırıldığını iddia ederek parasını geri almak istediğini söyledi.

Canan isimli bir kadınla tanıştırıldıktan sonra görüşmeye başlayan Emre Korkmaz, kadına gönlünü kaptırınca evlenmeye karar verdi. Evlilik hazırlıklarına başlayan Korkmaz o sırada paralarını da kaptırdı.

Kadının aslında evli olduğunu ve kocasının da eniştem diye tanıştırdığı kişi olduğunu öğrenen Emre Korkmaz yaşadığı mağduriyeti Müge Anlı'nın programına çıkarak açıkladı.

Mutlu yuvaya sahip olmak istediğini fakat dolandırıcılar tarafından bütün parasını kaybettiğini söyleyen Emre Korkmaz, Seviyordum ve hayal kırıklığına uğradım. 350 bin TL param gitti. Yiyecek ekmeye muhtaç bıraktılar." diye konuştu.