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Müge Anlı izle 15 Nisan 2021 Perşembe

Atv'nin sevilen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert Hafta içi her gün saat 10:00'da Atv'de izlenmektedir. Programda birbirinden ilginç ve şok eden şüpheli cinayetler konu olmaktadır. Programın 14 Nisan ve 15 Nisan tarihinde yayınlanan bölümüyle ilgili detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte Müge Anlı ile Tatlı Sert 15 Nisan bölümü...

15 Nisan 2021 Perşembe 13:54
Müge Anlı izle 15 Nisan 2021 Perşembe
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Müge Anlı ile Tatlı Sert programı Atv ekranlarında uzun yıllardan beri yayınlanmaktadır. Şüpheli cinayetler ve kayıp olayları bu programda çözülmektedir. Hafta içi her gün saat 10:00’da Atv ekranlarında yayınlanmaktadır.

Müge anlı ile tatlı sert 14 Nisan

14 Nisan günü yayınlanan programda 88 yaşında olan Fadime Aslan’ın ölümü araştırılmaktadır. Fadime Aslan’ın gelini tarafından mı yoksa boğularak mı öldüğü merak edilmektedir. Bu ölüm ayrıntılı bir şekilde araştırılırken ,yeni gündemde Silivri’de kaybolan Adem Polat, arkadaşının evinde ölü bulundu. Şüpheli ölüm ile ilgili detaylar ekrana geldi. Bu cinayetle ilgili gelişmeler yaşanırken, bir ölüm olayı daha ekranlara geldi. Salih Demirel’in şüpheli ölümü araştırıldı. Yangında hayatını kaybeden Demirel’in ,kaza mı yoksa cinayet kurbanı mı olduğu merak edildi.

Müge anlı ile tatlı sert 15 Nisan

Çarşamba günü ekrana gelen bölümün ardından yeni bölüm 15 Nisan’da ekranlara geliyor. 15 Nisan’da da konu Fadime Aslan ve Salih Demirel’in şüpheli ölümleri olacak.

Müge Anlı ile Tatlı Sert Programını hafta içi her gün saat 10’da aşağıdaki linkten izleyebilirsiniz.

https://www.atv.com.tr/webtv/canli-yayin

 



Son Güncelleme: 15.04.2021 13:54
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Anahtar Kelimeler:
Müge Anlı Ile Tatlı SertMüge AnlıATV
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