Müge Anlı İranlı Marjan nerede kayboldu? Marjan (Mercan) kimdir, kaç yaşında?

ATV’nin yıllardır süren ‘Müge Anlı ile Tatlı Sert’ programı birçok hayat hikayelerine değinerek insanlara yardım ediyor. Son olarak 4 gündür kayıp olan ve annesi tarafından merak edilen aslen İranlı olan Marjan tüm Türkiye tarafından merak ediliyor. Annesi Maryam Ahadi Müge Anlı programına gelerek kızının bulunması için yardım çağrısında bulundu. Müge Anlı ve ekibi 30 yaşındaki İran uyruklu kadının peşine düştü.

Marjan (Mercan) kimdir?

İran asıllı olan Marjan 30 yaşında. 12 Şubat 2021 tarihinden bu yana kayıp olan genç kadın en son sevgilisinin iş yerine giderken Etiler caddesinde yürüdüğü öğrenildi. Serkan adlı erkek arkadaşına ‘taksi bulamıyorum, yürüyerek sana geliyorum’ demesi üzerine bir daha haber alınamayan kadın için Müge Anlı ve ekibi kadını bulmak için arama başlattı.

Marjan bulundu mu?

30 yaşındaki kadının çalıştığı iş yerindeki müdürü yayına bağlanarak önemli iddialarda bulundu. Marjan’ın yolda yürürken zorla arabaya bindirildiğini söyledi. Kamera kayıtlarının da olduğunu söyleyen müdür bu olayın esnaflar tarafından görüldüğünü fakat esnaflar isimlerini vermek istemediğini yalnızca kamera kayıtlarının verilebileceğini söyledi. En son İstanbul Etiler’de görülen genç kadın için halen araştırmalar devam ediyor.