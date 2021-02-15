İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Şehit yakını, Meral Akşener'in gönderdiği çelengi parçalamaya çalıştı!
Son Dakika
Şehit yakını, Meral Akşener'in gönderdiği...
Yeni TÜİK Başkanı Ahmet Kürşad Dosdoğru kimdir?
Son Dakika
Yeni TÜİK Başkanı Ahmet Kürşad...
Gara'da haince katledilen 13 Türk vatandaşlarından 10 kişinin isimleri açıklandı.
Son Dakika
Gara'da haince katledilen 13 Türk...
Tarım ve Orman Bakanlığı 2347 personel alımı yapacak
Son Dakika
Tarım ve Orman Bakanlığı 2347...

‘Müge Anlı ile Tatlı Sert’ programının doktoru Arif Verimli ayrıldı mı?

ATV ekranların sevilen sabah programı ‘Müge Anlı ile Tatlı Sert’ şok ayrılık yaşadı. 12 yıldır çözülemeyen cinayetler, kayıplar daha birçok konunun Müge Anlı ve ekibi sayesinde gün yüzüne çıkmaya devam ediyor. Danışman olarak görev yapan Prof. Arif Verimli son dakika haberine göre ayrıldığı iddia ediliyor. İzleyiciler Arif Verimli’nin neden ayrıldığını merak ediyor. Programda Arif Verimli neden yer almadı?

15 Şubat 2021 Pazartesi 22:29
‘Müge Anlı ile Tatlı Sert’ programının doktoru Arif Verimli ayrıldı mı?
Takip Et:

 

12 yıldır Müge Anlı ile birlikte çalışan Prof. Dr Arif Verimli sosyal medya üzerinden programdan ayrıldığını açıkladı. Uzun yıllardır birlikte çalıştığı programdan ayrılan Verimli, kibar ve saygılı tavırları ile birçok izleyici tarafından beğenildi.  Sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada Müge Anlı ve ekibi arasında yer alan Adli Tıp Uzmanı Şevki Sözen ile tartışma sonucu aralarında bir takipçinin Sözen için ‘dargın mısınız?’ sorusuna ‘evet’ cevabı verdiği görülüyor. Programa geri dönmeyeceğini belirten Arif Verimli evli ve 2 çocuk babasıdır.



Son Güncelleme: 15.02.2021 22:29
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Arif VerimliMüge AnlıATV
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Survivor programında yarışmacı olan Poyraz'ın kardeşini görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi!
Survivor programında yarışmacı olan Poyraz'ın kardeşini görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi!
Cemal Hünal reyting rekortmeni dizinin kadrosuna dahil oldu
Cemal Hünal reyting rekortmeni dizinin kadrosuna dahil oldu
Netflix Sıcak Kafa dizisi kadrosuna Hazal Subaşı'da katıldı
Netflix Sıcak Kafa dizisi kadrosuna Hazal Subaşı'da katıldı
Yaralı Kalbim 14. Bölüm fragmanı 16 Şubat Salı 2021 yeni bölüm özeti
Yaralı Kalbim 14. Bölüm fragmanı 16 Şubat Salı 2021 yeni bölüm özeti
Exxen'in yeni dizisi! Hasan Can Kaya'nın hayatı dizi oluyor
Exxen'in yeni dizisi! Hasan Can Kaya'nın hayatı dizi oluyor
Survivor gönüllüler Aleyna Kalaycıoğlu kimdir, kaç yaşındadır? Aleyna Kalaycıoğlu’nun hayatı
Survivor gönüllüler Aleyna Kalaycıoğlu kimdir, kaç yaşındadır? Aleyna Kalaycıoğlu’nun hayatı

Popüler Haberler

Survivor 2021 23. bölüm fragmanı 8 Şubat 2021 Pazartesi
Emanet 117. Bölüm fragmanı ve yeni bölüm özeti 16 Şubat Salı Kanal 7
Göz kapağı estetiği ne kadar? 2021
SMS e-devlet ile HES kodu alma ve sorgulama ekranı
O Ses Türkiye neden yok? 2021 O Ses Türkiye neden yayınlanmıyor, bu sene olmayacak mı?
Emanet 110. Bölüm fragmanı ve yeni bölüm özeti 5 Şubat Cuma Kanal 7
‘Müge Anlı ile Tatlı Sert’ programının doktoru Arif Verimli ayrıldı mı?
Özel hastane ücretleri 2021'de ne kadar oldu? Diş teli tedavisi ücretleri ne kadar?
Fox TV Hepsi Benim yarışması başvuru adresi, başvuru şartları ve whatapp numarası
Sahte gelin Melisay Tosun tutuklandı mı? Sahte Gelin Melisay Tosun ve Serkan Yıldırım olayı nedir?
Doğalgaz ve elektrik faturaları erteleniyor mu?
Cuma hutbesi 19 Temmuz 2019 - Diyanet Türkiye geneli Cuma hutbesi yayınlandı!
Super Bowl 2021 hangi kanalda ve nasıl izlenir?
Rus model Maria Liman karantina günleri için erkek partner ilanı verdi! ?Maria Liman kimdir, Instagram adresi ne?
Bim market pazar günü kaçta açılır? BİM market çalışma saatleri
Maraşlı izlendi mi? beğenildi mi? Dizi tutar mı? Maraşlı dizisi reytingleri
2021 İlk cemre ne zaman düşer? 1. cemre ilk nereye, hangi tarihte düşer?
Çukur dizisi final mi yapıyor? Show tv fenomen dizi Çukur bitiyor mu?
Yeşilçam dizisi ne zaman, ve hangi kanalda başlayacak? Yeşilçam dizisi konusu ve oyuncuları
Cemreler havaya, suya, toprağa ne zaman düşer? Baharın müjdecisi 2021 cemre tarihleri
Şampiyonlar ligi son 16 maçları ne zaman başlıyor? Maç tarihleri belli oldu

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.