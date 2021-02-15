‘Müge Anlı ile Tatlı Sert’ programının doktoru Arif Verimli ayrıldı mı?

12 yıldır Müge Anlı ile birlikte çalışan Prof. Dr Arif Verimli sosyal medya üzerinden programdan ayrıldığını açıkladı. Uzun yıllardır birlikte çalıştığı programdan ayrılan Verimli, kibar ve saygılı tavırları ile birçok izleyici tarafından beğenildi. Sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada Müge Anlı ve ekibi arasında yer alan Adli Tıp Uzmanı Şevki Sözen ile tartışma sonucu aralarında bir takipçinin Sözen için ‘dargın mısınız?’ sorusuna ‘evet’ cevabı verdiği görülüyor. Programa geri dönmeyeceğini belirten Arif Verimli evli ve 2 çocuk babasıdır.



