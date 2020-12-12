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Müge Anlı İle Tatlı Sert programındaki Münire Tuncel öldü mü?

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında incelenen cinayet olayının suçlusu olarak gösterilen Münire Tuncel intihar etti.

12 Aralık 2020 Cumartesi 22:21
Müge Anlı İle Tatlı Sert programındaki Münire Tuncel öldü mü?
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ATV kanalının en çok seyredilen programlarından biri olan Müge Anlı ile Tatlı Sert, geçen haftalarda incelediği bir cinayet olayında şok eden sonuçlar çıkmıştı. Konuk olarak programa katılan Münire Tuncel kendine yönelik suçlamalardan sonra intihar etmişti ancak canlı yayında kurtarıldığı açıklandı.

Münire Tuncel öldü mü?

Afyonkarahisar’da kızı ile beraber yaşayan Melihat Tuncel 10 kasım da bahçede ölü bulunmuştu. Komşuları tarafından cinayet ile suçlanan Münire Tuncel, 18 kasım da yengesi Funda Tuncel’in sosyal medyada paylaştığı “Görümcemi dün gece kaybettik” şeklindeki açıklaması ardından gündem olmuştu. Sonrasında canlı yayında Anlı, Münire Tuncel’in intihar ettiğini ama kurtarıldığını hastanede tedavi altında olduğunu söylemişti. Güvenlik güçleri ise cinayet zanlısını bulmak için çalışmalarını devam ettiriyor.

 



Son Güncelleme: 12.12.2020 22:21
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Anahtar Kelimeler:
Müge AnlıTatlı SertMünire
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