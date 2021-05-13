Müge Anlı ile Tatlı Sert neden yok, neden yayınlanmadı? 13 Mayıs Müge Anlı yayınlanmayacak mı?

Hafta içi her gün kayıpların bulunduğu, faili meçhul cinayetlerin aydınlatıldığı Müge Anlı ile Tatlı Sert programının 13 Mayıs Perşembe günü ekranlara gelmedi. ATV’nin sabah kuşağında yer alan Müge Anlı ile Tatlı Sert programı bayramın ilk günü yayın akışında yer almadı.

13 Mayıs 2021 Perşembe Müge Anlı neden yok?

Müge Anlı ne zaman yayınlanacak?

Cinayetlerin aydınlatıldığı ve kayıpların bulunduğu Müge Anlı programı,13 Mayıs Perşembe sabahı ekranlara gelmeyecek. 13 Mayıs’ın bayramın ilk günü olması nedeniyle programın yayınına bayram arası verildi.

13-14 Mayıs tarihlerinin Ramazan Bayramı haftasına gelmesi nedeniyle Müge Anlı ile Tatlı Sert programı perşembe ve cuma günü ekrana gelmeyecek. Müge Anlı ile Tatlı Sert 17 Mayıs'tan itibaren canlı yayınları ile izleyiciyle buluşacak.