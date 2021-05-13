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Müge Anlı ile Tatlı Sert neden yok, neden yayınlanmadı? 13 Mayıs Müge Anlı yayınlanmayacak mı?

ATV'nin sabah kuşağı programı Müge Anlı ile Tatlı Sert 13 Mayıs Perşembe günü yayın akışında yer almadı. Programın takipçileri Müge Anlı ile Tatlı Sert neden yok, neden yayınlanmadı araştırırken 13 Mayıs Müge Anlı yayınlanmayacak mı konusunda yeni bilgiler ortaya çıktı.

13 Mayıs 2021 Perşembe 05:43
Müge Anlı ile Tatlı Sert neden yok, neden yayınlanmadı? 13 Mayıs Müge Anlı yayınlanmayacak mı?
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Hafta içi her gün kayıpların bulunduğu, faili meçhul cinayetlerin aydınlatıldığı Müge Anlı ile Tatlı Sert programının 13 Mayıs Perşembe günü ekranlara gelmedi. ATV’nin sabah kuşağında yer alan Müge Anlı ile Tatlı Sert programı bayramın ilk günü yayın akışında yer almadı.

13 Mayıs 2021 Perşembe Müge Anlı neden yok?

Cinayetlerin aydınlatıldığı ve kayıpların bulunduğu Müge Anlı programı,13 Mayıs Perşembe sabahı ekranlara gelmeyecek. 13 Mayıs’ın bayramın ilk günü olması nedeniyle programın yayınına bayram arası verildi.

Müge Anlı ne zaman yayınlanacak?

13-14 Mayıs tarihlerinin Ramazan Bayramı haftasına gelmesi nedeniyle Müge Anlı ile Tatlı Sert programı perşembe ve cuma günü ekrana gelmeyecek. Müge Anlı ile Tatlı Sert 17 Mayıs'tan itibaren canlı yayınları ile izleyiciyle buluşacak.

 


Son Güncelleme: 13.05.2021 05:43
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Anahtar Kelimeler:
Müge Anlı Ile Tatlı SertATVBayram
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