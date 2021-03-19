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Müge Anlı ile Tatlı Sert izle 19 Mart 2021 Cuma ATV canlı yayın ve tekrarı izle

Müge Anlı ile Tatlı Sert 19 Mart Cuma günü yayınlanan bölümüyle gündem oldu. İzleyiciler Müge Anlı ile Tatlı Sert 19 Mart 2021 Cuma ATV canlı yayını ve tekrarı izleme ekranını araştırıyor.

19 Mart 2021 Cuma 13:10
Müge Anlı ile Tatlı Sert izle 19 Mart 2021 Cuma ATV canlı yayın ve tekrarı izle
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ATV ekranlarının klasiği Müge Anlı ile Tatlı Sert 19 Mart Cuma günü saat 10:00’da yeni bölümüyle ekranlara geliyor. Hafta içi her gün Müge Anlı’nın sunumuyla ekranlara gelen programda kayıp vakaları, faili meçhul cinayetler ve birçok konu gün yüzüne çıkartılıyor.

Her bölümüyle reytinglerde zirvede yer alan Müge Anlı ile Tatlı Sert’in bugünkü bölümünde Tolga Topanoğlu’nun farklı hayatı konu edinilecek.

Müge Anlı ile Tatlı Sert 18 Mart son bölümde neler oldu?

Programın dün yayınlanan bölümünde eşiyle boşanmadan bir başka kişiyle evlenme hazırlığı yapan Cengiz Altunoğlu’nun düğün sırasında ortadan kaybolduğu ilginç konu masaya yatırıldı. Boşanmadan davasına birkaç gün kala ortadan kaybolan adamın gizlendiği mi yoksa kayıp mı olduğu merak ediliyor.

Programda biyolojik ailesini bulmak isteyen Tolga Topanoğlu’nun sıra dışı hayatı da ilgi çekti. Programın bir başka konusu ise 2 çocuk babası Şahap Örcün olayı oldu. Şahap Örcün’ün arkadaşıyla köprüye gittiği ve bir daha kendisinden haber alınamadığı öğrenildi.

Müge Anlı ile Tatlı Sert 19 Mart canlı izle

Müge Anlı İle Tatlı Sert 19 Mart Cuma günü saat 10:00’da ekranlara gelecek. Programın başlıca gündemi Tolga Topanoğlu olacak.

Müge Anlı ile Tatlı Sert 19 Mart canlı izlemek için tıklayınız.



Son Güncelleme: 19.03.2021 13:10
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Anahtar Kelimeler:
Müge AnlıATV19 Mart Cuma
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