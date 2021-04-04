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Müge Anlı ile Tatlı Sert başvuru şartları ve başvuru formu

Müge Anlı ile Tatlı Sert programı 2008 yılından itibaren büyük bir ilgi ile izlenmeye devam ediyor. Kayıpların bulunduğu, ailelerin kavuşturulduğu, cinayetlerin çözüldüğü programa başvuru yapmak çok kolay. Sunuculuğunu ve yapımcılığını Müge Anlı'nın üstlendiği programa başvuru yapmak için haberimizi okuyabilirsiniz.

04 Nisan 2021 Pazar 19:40
Müge Anlı ile Tatlı Sert başvuru şartları ve başvuru formu
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Müge Anlı ile Tatlı Sert neyi konu ediniyor?

Sabahları yayınlanan program, 2008 yılından itibaren seyirciyi ekrana kitlemeye devam ediyor. Programın yöneticisi Ahmet Şirin, yapımcı ve sunucusu ise Müge Anlı’dır. Aynı zamanda Müge Anlı’ya programda Adli Tıp Uzm. Prof. Dr. Şevki Sözen ve Avukat Rahmi Özkan eşlik etmektedir. 

Büyük bir sır perdesi olan olayların çözüldüğü, bilinmeyen cinayetlerin aydınlatıldığı, kayıpların bulunduğu program, bir çok sosyal sorumluluk projesi ile birlikte de adından söz ettiriyor. Programda toplamda 164 cinayet çözülmüş, 3150 kayıp bulunmuş ve 875 aile kavuşturulmuştur.

Müge Anlı kimdir?

19 Aralık 1973 yılında İstanbul’da dünyaya gelmiştir. Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesinden mezun olmuştur. Yüksek Lisans eğitimini Kadir Has Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde hukuk üzerine tamamlamıştır. Burhan Akdağ ile evlendikten sonra 1 kız çocuğu dünyaya gelmiştir. Daha sonra boşanmışlardır. Sunuculuk hayatına magazin programı ile başlamıştır. Kanal D ekranlarında yayınlanan Dobra Dobra programını sunmuştur. Sunuculuk tecrübesinin yanına bir de hukuk eğitimini ekleyerek Müge Anlı ile Tatlı Sert programını sunmaya başladı. 2018 ve 2020 yıllarında En İyi Kadın Sunucu Ödülünü, Altın Kelebek Ödüllerinde kazanmıştır. 

Müge Anlı ile Tatlı Sert ne zaman yayınlanıyor?

Birden fazla olay ile dikkatleri çeken program, büyük bir ilgi ile izlenmeye devam ediyor. Program her hafta içi sabah saat 10.00’da ATV ekranlarında yayınlanıyor. 

Başvuru şartları neler?

Cinayet,şiddet,kayıp gibi bir çok olayı aydınlatan program başvuruları devam ediyor. Olayların çözümlenmesi bazen haftalar sürebilmektedir. Sizlerin de çözümlemek istediği olaylar var ise, Müge Anlı ekibine deliller ve bildiklerinizi doğru bir şekilde anlatmanız gerekmektedir. Daha sonra yetkili kişiler olayı uygun bulursa, araştırma yapmaya  başlıyor. Verilen bilgiler ve araştırmalar ile olay canlı yayında adım adım işlenerek çözüme ulaşıyor.

Başvuru formu ve iletişim hatları

Başvuru ve ihbar hattı telefon numaraları: 0212 354 43 25 – 0212 354 43 26

Canlı yayına bağlanma telefon numaraları: 0212 639 42 63 – 0212 639 50 17

Telefon ihbar numaraları: 0212 354 44 25 – 0212 354 44 26

 Whatsapp telefon numaraları: 0535 365 52 52

 Müge Anlı ile Tatlı Sert mail adresi: tatlisert@mugeanli.com.tr ile ulaşabilir ya da ATV kanalına https://www.atv.com.tr/ bağlantısı ile girerek bize ulaşın sekmesinden, yazma nedeni,ad-soyad, e-posta, konu gibi bilgiler yazılarak iletişime geçilir. 

 Seyirci olarak programda bulunmak isteyenler, 0212 354 44 25 ya da 0212 354 44 26 numaralarından iletişime geçebilirler. 

    



Son Güncelleme: 04.04.2021 19:40
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Müge Anlı Ile Tatlı SertATVBaşvuru
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