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Müge Anlı ile Tatlı Sert 30 Mart 2021 Salı ATV canlı yayın ve tekrarı izle

Müge Anlı ile Tatlı Sert 30 Mart 2021 Salı günü ATV ekranlarında yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkacak. İzleyiciler Müge Anlı ile Tatlı Sert 30 Mart Salı canlı yayın ve tekrarı izleme ekranını araştırıyor.

30 Mart 2021 Salı 09:13
Müge Anlı ile Tatlı Sert 30 Mart 2021 Salı ATV canlı yayın ve tekrarı izle
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ATV ekranlarının klasiği haline gelen Müge Anlı İle Tatlı Sert programı yine tüm hızıyla ekranlara geliyor. Programın son bölümünde kayıp çift bulundu ve binlerce kişi bu bölümü heyecanla takip etti.

Hafta içi her gün saat 10:00’da ATV ekranlarında izleyici karşısına çıkan programın yeni bölümü de merakla bekleniyor.

Müge Anlı ile Tatlı Sert son bölümde ne oldu?

Müge Anlı’nın 29 Mart Pazartesi günü yayınlanan son bölümünde 3 çocuk annesi Emel Şimşek ve erkek arkadaşı bulundu. İkilinin ifadeleri ise gündem oldu. Birlikte olduğu erkek arkadaşıyla 45 gündür ortada olmayan Emel Şimşek sevgilisi ile stüdyoya geldi. Cuma günü yayınlanan son bölümde annesine sarılmayan Emel büyük tepki almıştı. Programın bu bölümünde ise Emel sevgilisini artık istemediğini hatta tutuklanmasını yönünde talepte bulundu. Emel Şimşek’in çocuklarıyla telefon konuşması ise duygusal anlar yaşattı.

Emel Şimşek’in birlikte olduğu Fatih Sönmez şantaj, dolandırıcılık ve daha birçok iddiayla gündem oldu. Fatih Sönmez canlı yayına davet edilmişti ancak Sönmez bugünkü yayına katılmadı.

Müge Anlı 30 Mart Salı

Müge Anlı ile Tatlı Sert 30 Mart Salı günü saatler 10:00’u gösterdiğinde ATV ekranlarından yayınlanacak.

Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı izlemek için tıklayınız.



Son Güncelleme: 30.03.2021 09:13
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