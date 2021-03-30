Müge Anlı ile Tatlı Sert 30 Mart 2021 Salı ATV canlı yayın ve tekrarı izle

ATV ekranlarının klasiği haline gelen Müge Anlı İle Tatlı Sert programı yine tüm hızıyla ekranlara geliyor. Programın son bölümünde kayıp çift bulundu ve binlerce kişi bu bölümü heyecanla takip etti.
Hafta içi her gün saat 10:00’da ATV ekranlarında izleyici karşısına çıkan programın yeni bölümü de merakla bekleniyor.
Müge Anlı ile Tatlı Sert son bölümde ne oldu?
Emel Şimşek’in birlikte olduğu Fatih Sönmez şantaj, dolandırıcılık ve daha birçok iddiayla gündem oldu. Fatih Sönmez canlı yayına davet edilmişti ancak Sönmez bugünkü yayına katılmadı.
Müge Anlı 30 Mart Salı
Müge Anlı ile Tatlı Sert 30 Mart Salı günü saatler 10:00’u gösterdiğinde ATV ekranlarından yayınlanacak.
Son Güncelleme: 30.03.2021 09:13