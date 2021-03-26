İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
AK Parti MKYK listesi belli oldu
Son Dakika
AK Parti MKYK listesi belli...
Nar kabuğunun günümüz mucizesi! Koronavirüse savaş açan Nar kabuğunun faydaları
Son Dakika
Nar kabuğunun günümüz mucizesi! Koronavirüse...
Akaryakıt satışları ile ilgili flaş karar! Tüm dağıtım sistemi değişiyor..
Son Dakika
Akaryakıt satışları ile ilgili flaş...
Milyonlarca araç sahibini ilgilendiriyor! 7 gün sınırlaması getirildi..
Son Dakika
Milyonlarca araç sahibini ilgilendiriyor! 7...

Müge Anlı ile Tatlı Sert 26 Mart 2021 Cuma ATV canlı yayın ve tekrarı izle

Müge Anlı İle Tatlı Sert 26 Mart 2021 Cuma günü yeni bölümüyle ekranlara geliyor. İzleyiciler ATV Müge Anlı 26 Mart Cuma canlı yayın ve tekrarını izleme ekranını araştırıyor.

26 Mart 2021 Cuma 09:30
Müge Anlı ile Tatlı Sert 26 Mart 2021 Cuma ATV canlı yayın ve tekrarı izle
Takip Et:

ATV ekranlarının ilgiyle takip edilen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert’in yeni bölümü merakla bekleniyor. Hafta içi her gün ATV ekranlarında yayınlanan programda faili meçhul cinayetler, kayıp vakaları ve gizemli birçok olay masaya yatırılıyor.

Müge Anlı ile Tatlı Sert programı hafta içi her gün saat 10:00’da yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıkıyor.

Müge Anlı son bölümde ne oldu?

Müge Anlı’nın son bölümünde bir haftadır kayıp olan Ferhan Tetik bulundu. Evinin yakınında bir yerde bulunan ağaçta asılı halde bulunan Ferhan Tetik’in sır dolu ölümü gündem oldu. Tetik’in kesin ölüm nedeni ise otopsinin ardından belli olacak.

Öte yandan programda 14 yaşında kayıp olan bir kız çocuğu da bulundu. 50 gündür kayıp olduğu söylenen çocuk devlet korumasına alındı. Müge Anlı’ya Engelsiz Yaşam Vakfı tarafından da Yılın EN İyi Programı ödülü canlı yayında sunuldu.

Müge Anlı ne zaman başladı

Yapımcılığını ve sunuculuğunu Müge Anlı’nın üstlendiği program ilk olarak 2008 yılında ekranlara geldi. O tarihten itibaren aralıksız olarak yayınlanmaya devam eden program ekranların klasiği haline geldi. Müge Anlı programda Prof. Dr. Şevki Sözen ve Avukat Rahmi Özkan ile birlikte bugüne kadar 3150 kayıp vakasını aydınlattı, 164 cinayet dosyası ise gün yüzüne çıkartıldı.

Müge Anlı canlı canlı izlemek için tıklayınız.



Son Güncelleme: 26.03.2021 09:30
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Müge AnlıATV26 MartCanlı İzle
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Aynı Dalganın İçinde filmi konusu nedir? Aynı Dalganın İçinde fragmanı, oyuncuları ve konusu
Aynı Dalganın İçinde filmi konusu nedir? Aynı Dalganın İçinde fragmanı, oyuncuları ve konusu
Tarihte bugün 26 Mart Cuma günü neler oldu?
Tarihte bugün 26 Mart Cuma günü neler oldu?
Survivor 2021 56. bölüm fragmanı 27 Mart 2021 Cumartesi
Survivor 2021 56. bölüm fragmanı 27 Mart 2021 Cumartesi
Bir Zamanlar Çukurova 89. bölüm ATV canlı izle - 25 Mart 2021 Perşembe tek parça Bir Zamanlar Çukurova yeni son bölüm izle
Bir Zamanlar Çukurova 89. bölüm ATV canlı izle - 25 Mart 2021 Perşembe tek parça Bir Zamanlar Çukurova yeni son bölüm izle
Mucize Doktor Ferman Hoca öldü mü, diziden ayrılacak mı, ne olacak? Onur Tuna Mucize Doktor'dan ayrılacak mı?
Mucize Doktor Ferman Hoca öldü mü, diziden ayrılacak mı, ne olacak? Onur Tuna Mucize Doktor'dan ayrılacak mı?
Alev Alev 20. bölüm Show TV canlı izle - 25 Mart 2021 Perşembe tek parça Alev Alev yeni son bölüm izle
Alev Alev 20. bölüm Show TV canlı izle - 25 Mart 2021 Perşembe tek parça Alev Alev yeni son bölüm izle

Popüler Haberler

Müge Anlı ile Tatlı Sert 26 Mart 2021 Cuma ATV canlı yayın ve tekrarı izle
26 Mart 2021 Cuma bugün hangi maçlar var? Süper Lig 26 Mart 2021 Cuma maç programı
Halkbank’tan KOSGEB ve TESKOMB’un destekleri ile faizsiz kredi avantajları 26 Mart 2021 Cuma
Kenya asgari ücret ve yaşam maliyeti ne kadar? 2021
Makedonya’da asgari ücret ne kadar? 2021 Yılı Makedonya asgari ücret fiyatları
MHRS erken randevu almak için yöntemler
Ek5 tarım sigorta prim ödemesi nasıl yapılır? 2021
İkea çalışma günleri ve saatleri 2021
Part time çalışana kıdem tazminatı ödemesi yapılır mı? 2021
Türk Telekom şikayeti nereye yapılır? Türk Telekom resmi intenet sitesi ile şikayet
Rüyada bilezik taktığını görmek ne anlama gelir? Rüyada bilezik taktığını görmenin tabirleri ve yorumları
Tövbeler Olsun dizisinin Eda'sı Gaye Turgut Evin'in hayat hikayesi!
Sadakatsiz Selen kimdir? Dora Dalgıç biyografisi
IOS cihazlarda instagram gizli hesapları nasıl görülür? İphone instagram gizli hesap görme
Varlık vergisi nedir? 2021 Varlık vergisi nasıl ödenir?
Hayvan genetik desteği başvurusu için gerekli şartlar 2021
Göğüs kanseri hangi kan gruplarında risklidir?
Akbank promosyon başvurusu nasıl yapılır? 2021 emekli promosyon miktarı
Aylık 40 TL ödeme yapın, 12 yıl erken emekli olun! SGK uzmanları açıkladı! İşte erken emeklilik için şartlar
Ziraat Bankası 50 ve 100 baş koyun kredisi detaylarını açıkladı
Nasuh tövbesi nedir, nasıl yapılır?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.