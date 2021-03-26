Müge Anlı ile Tatlı Sert 26 Mart 2021 Cuma ATV canlı yayın ve tekrarı izle

ATV ekranlarının ilgiyle takip edilen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert’in yeni bölümü merakla bekleniyor. Hafta içi her gün ATV ekranlarında yayınlanan programda faili meçhul cinayetler, kayıp vakaları ve gizemli birçok olay masaya yatırılıyor.

Müge Anlı ile Tatlı Sert programı hafta içi her gün saat 10:00’da yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıkıyor.

Müge Anlı son bölümde ne oldu?

Müge Anlı’nın son bölümünde bir haftadır kayıp olan Ferhan Tetik bulundu. Evinin yakınında bir yerde bulunan ağaçta asılı halde bulunan Ferhan Tetik’in sır dolu ölümü gündem oldu. Tetik’in kesin ölüm nedeni ise otopsinin ardından belli olacak.

Öte yandan programda 14 yaşında kayıp olan bir kız çocuğu da bulundu. 50 gündür kayıp olduğu söylenen çocuk devlet korumasına alındı. Müge Anlı’ya Engelsiz Yaşam Vakfı tarafından da Yılın EN İyi Programı ödülü canlı yayında sunuldu.

Müge Anlı ne zaman başladı

Yapımcılığını ve sunuculuğunu Müge Anlı’nın üstlendiği program ilk olarak 2008 yılında ekranlara geldi. O tarihten itibaren aralıksız olarak yayınlanmaya devam eden program ekranların klasiği haline geldi. Müge Anlı programda Prof. Dr. Şevki Sözen ve Avukat Rahmi Özkan ile birlikte bugüne kadar 3150 kayıp vakasını aydınlattı, 164 cinayet dosyası ise gün yüzüne çıkartıldı.

Müge Anlı canlı canlı izlemek için tıklayınız.