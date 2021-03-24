Müge Anlı ile Tatlı Sert 24 Mart 2021 Çarşamba ATV canlı yayın ve tekrarı izle

ATV ekranlarının ilgiyle takip edilen programı Müge Anlı İle Tatlı Sert’in yeni bölümü merakla bekleniyor. Hafta içi her gün saat 10:00’da izleyici karşısına çıkan programın 24 Mart Çarşamba günü yayınlanacak olan yeni bölümü merak ediliyor.

Müge Anlı İle Tatlı Sert son bölümde ne oldu?

Müge Anlı’nın son bölümünde iki farklı kayıp vakası masaya yatırıldı. Şahap Örcün’ün şüpheli kayıp duruma ilişkin detaylar ilgiyle takip edildi. Çok fazla borcu olduğu öğrenilen Şahap Örcün’ün alacaklılarından kaçtığı da iddialardan biriydi.

Müge Anlı 24 Mart Çarşamba

Bir diğer kayıp durumu ise Ferhan Tetik ile alakalıydı. Bursa’da yaşayan iki çocuk babası Ferhan Tetik’in bulmak için arama çalışmaları başladı.

Hafta içi her gün ekranlara gelen programda faili meçhul cinayetler, kayıp vakaları ve ilginç birçok konu masaya yatırılıyor. Müge Anlı İle Tatlı Sert 24 Mart Çarşamba günü yeni bölümüyle saat 10:00 izleyiciyle buluşacak.

Müge Anlı İle Tatlı Sert 24 Mart Çarşamba canlı izlemek için tıklayınız.

Müge Anlı ile Tatlı Sert son bölüm izlemek için tıklayınız.