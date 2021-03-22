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Müge Anlı ile Tatlı Sert 22 Mart 2021 Pazartesi ATV canlı yayın ve tekrarı izle

Atv ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programının 22 Mart 2021 Pazar günü ekranlara gelen yeni bölümü merak içerisinde araştırılmaya başlandı. Atv canlı yayını ve programın tekrarını izlemek isteyenler internet üzerinden araştırmaya başladı.

22 Mart 2021 Pazartesi 09:24
Müge Anlı ile Tatlı Sert 22 Mart 2021 Pazartesi ATV canlı yayın ve tekrarı izle
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Atv ekranlarının en fazla izlenen programlarından biri olan Müge Anlı’da bugün nelerin yaşandığı merak konusu oldu. Sırrı çözülemeyen cinayetler ve kayıplar ile beraber pek çok sosyal proje ile de adından söz ettirmeyi başaran, hafta içlerinde izleyiciyi ekranların başına kilitleyen Müge Anlı’nın en son bölümünde nelerin yaşandığı ve canlı yayın linki araştırılmaya başlandı.

Müge Anlı ile Tatlı Sert özet

Şahap Örcün kaybında geride kanal 22. gün! Başına ne geldiği henüz netlik kazanmayan Örcün için gölde yapılan çalışmalara canlı yayınla bağlanıldı.

Erman Aklap’in DNA testinin sonuçlanmasıyla beraber Dede Bey mi yoksa Hatice Hanım’ın mı yüzünün güleceği merakla bekleniyor.

Kadıköy’de bırakılarak Almanya’ya evlatlık olarak verilen Tolga’nın ailesini arama hikayesi devam ediyor.

Eşi dava açtı, boşanmayı beklenmeden düğün düzenledi. Duruşma günü ise ortalıklardan kayboldu, günler boyunca haber alınamadı, Cengiz Altınoğlu’nun kaybolmasına ilişkin gelişmeler yaşandı…

İki arkadaştan tuhaf kararlar, köprüdeki son anlar! Kayboldu mu yoksa gizleniyor mu? İddia ve şüpheler… Şahap Örcün’ün başına ne geldi?

Kaşarlı pide yemeye diye gitti ancak geri gelmedi. 14 yaşında olan Zilan Nimet İkiz nerelere kayboldu?

Ormanın içerisinde mi kayboldu yoksa cinayete mi kurban gitti? 67 yaşında olan Fatma Çeri’nin gizemli kayboluşu…

Adana’da tuhay bir olay! Biri vazgeçti diğeriyse ortalıklardan kayboldu. Suda mı kayboldu? 53 yaşında olan adama ne oldu?

Şahap Örcün’ü en son gören kişinin kendisi olduğu bilinen Mehmet Ali Tunç, canlı yayınla programa katıldı.

Abdurrahman Çığ’ın dehşet dolu gecesi, eniştenin bir hayli kabarık suç dosyası… işkenceden şantaja enişte için inanılması güç iddialar… Burdur’da yaşayan çığ ailesinin başlarına gelen olayların başlangıcı evin oğlu Abdurrahman’ın evlenmesi ile başladı.

Son dakika gelişmesi… Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınında yaşandı. Çığ ailesinin başından geçen inanılmaz olaylar Müge Anlı’da son buldu. Suçlamaların hedefinde olan enişte ve üç arkadaşı gözaltına alındı.

Günlerdir aranıyor, pek çok iddia, Konya’da kaybolan 15 yaşındaki çocuk ile ilgili gelişmeler…

Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı izle

Müge Anlı ile Tatlı Sert en son bölümü izlemek için tıklayınız...



Son Güncelleme: 22.03.2021 09:24
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Anahtar Kelimeler:
Müge AnlıMüge Anlı Ile Tatlı SertATV
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