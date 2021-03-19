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Müge Anlı ile Tatlı Sert 19 Mart 2021 Cuma ATV canlı yayın ve tekrarı izle

ATV’nin merakla takip edilen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert 19 Mart Cuma günü yeni bölümüyle ekranlara geliyor. İzleyiciler Müge Anlı ile Tatlı Sert 19 Mart 2021 Cuma ATV canlı yayın ve tekrarı izleme ekranını araştırıyor.

19 Mart 2021 Cuma 09:16
Müge Anlı ile Tatlı Sert 19 Mart 2021 Cuma ATV canlı yayın ve tekrarı izle
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ATV ekranlarının merakla takip edilen gündüz kuşağı programı Müge Anlı ile Tatlı Sert hafta içi her gün izleyici karşısına çıkıyor.

Faili meçhul cinayetler, kayıp vakaları ve birçok sır perdesinin aralandığı program hafta içi her gün saatler 10:00’ı gösterdiğinde ekranlara geliyor. Programın her bölümü reytinglerde zirvede yer alıyor.

Müge Anlı 18 Mart 2021 Perşembe son bölümde neler oldu?

Programın yayınlanan son bölümünde 26 Şubat tarihinde Adana Seyhan Barajı’ndaki Çatalan Köprüsünden atlayarak intihar ettiği iddia edilen 53 yaşındaki Şahap Örcün olayı masaya yatırıldı.

Şahap Örcün’ün ailesi olayın intihar değil cinayet olduğunu ifade ederken, şüpheli olarak Mehmet Ali Tunç’u gösterdi. Müge Anlı ve ekibi ise olayın perde arkasını araştırmaya başladı.

Müge Anlı ile Tatlı Sert son bölüm izlemek için tıklayınız.

Müge Anlı ile Tatlı Sert 19 Mart Cuma canlı izlemek için tıklayınız.



Son Güncelleme: 19.03.2021 09:16
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