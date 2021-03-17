İstanbul
parçalı bulutlu
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Uzmanlardan 'TikTok' uygulaması için ailelere flaş uyarı!
Son Dakika
Uzmanlardan 'TikTok' uygulaması için ailelere...
Otomotivde yeni taksit düzenlemesi! Resmi Gazete'de yayımlandı
Son Dakika
Otomotivde yeni taksit düzenlemesi! Resmi...
Dünyaca ünlü model Gigi Hadid, yanlışlıkla kızının yüzünü paylaştı
Son Dakika
Dünyaca ünlü model Gigi Hadid,...
Katie Salmon'ın Dubai kaçamağı!
Katie Salmon'ın Dubai kaçamağı!

Müge Anlı ile Tatlı Sert 17 Mart Çarşamba ATV Youtube canlı izle

ATV ekranlarının hafta içi her gün gündüz kuşağına damgasını vuran Müge Anlı İle Tatlı Sert her gün nefes kesen konuları ile yayınlanmaya devam ediyor. 17 Mart Salı günü yayınlanan bölümü kaçıranlar veya tekrar izlemek isteyenler için haberimizde detaylara yer verdik. İşte son bölümde olanlar...

17 Mart 2021 Çarşamba 15:46
Müge Anlı ile Tatlı Sert 17 Mart Çarşamba ATV Youtube canlı izle
Takip Et:

 Müge Anlı İle Tatlı Sert 17 Mart Çarşamba günü bölümü için tıklayın. 

Gündüz kuşağının en çok izlenen programı olan Müge Anlı İle Tatlı Sert nefes kesen olaylar ile gündemdeki yerini almaya devam ediyor. Kayıp olaylarının, cinayet olaylarının aydınlatılmaya çalışıldığı bu programda Müge Anlı ve ekibi olayların gizemini çözmeye devam ediyor. Dikkat çeken program hafa içi her gün saat 10.00’da ATV’de izleyici karşısına çıkıyor.

Müge Anlı’nın dün yayınlanan bölümünde aylardır aranan 67 yaşındaki Fatma Çeri ile alakalı çarpıcı gelişmeler yaşandı. Fatma Çeri uzun zaman önce ortadan kaybolmuştu. Ailesi de onu bulmak için Müge Anlı’ya başvurmuştu. Konu ile alakalı gelişmeler dün programda verildi. Lakin Fatma Çeri’ye ise ne olduğu hala bilinmiyor.

 Programda dün izleyiciyi ekrana kilitleyen Tolga Topanoğlu’nun hikayesi ise izleyenleri şaşkına çevirdi. Topanoğlu, çocuk yaşta evlatlık verilmiş ve biyolojik ailesini hiç görmemiş. Tolga şimdi ise ilik nakli olmak için biyolojik ailesini arıyor.

Dünkü bölüm de ekrana gelen bir başka olay ise 53 yaşındaki adamın Adana’da kaybolması olayı oldu. Adana’da kaybolduğu belirtilen adamın ailesi oğullarını bulmak için programa başvurdu.

Müge Anlı İle Tatlı Sert programında 17 Mart günü neler olacak?

Bugünün gündeminde ise yeni gelişmeler ekrana getirilmeye devam edilecek. Devam eden Fatma Çeri olayı ile alakalı gelişmeler aktarılacak. Müge Anlı ile Tatlı Sert hafta içi her gün saat 10.00’da izleyici karşısına çıkmaya devam edecek.



Son Güncelleme: 17.03.2021 15:46
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
MügeanlıATVSonBölüm
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Masum 361. Bölüm bölüm fragmanı ve 18 Mart 2021 Perşembe özeti Kanal 7
Masum 361. Bölüm bölüm fragmanı ve 18 Mart 2021 Perşembe özeti Kanal 7
Bu akşam hangi diziler var? 17 Mart 2021 Çarşamba dizileri ve tv yayın akışı
Bu akşam hangi diziler var? 17 Mart 2021 Çarşamba dizileri ve tv yayın akışı
Kurtlar Vadisi Kaos oyuncu kadrosunda kimler var? KV Kaos ne zaman başlıyor?
Kurtlar Vadisi Kaos oyuncu kadrosunda kimler var? KV Kaos ne zaman başlıyor?
Emanet 138. bölüm izle 17 Mart Çarşamba son bölüm - Kanal 7 Emanet yeni bölüm canlı izle
Emanet 138. bölüm izle 17 Mart Çarşamba son bölüm - Kanal 7 Emanet yeni bölüm canlı izle
Yaralı Kalbim 41. bölüm izle 17 Mart Çarşamba son bölüm - Kanal 7 Yaralı Kalbim yeni bölüm canlı izle
Yaralı Kalbim 41. bölüm izle 17 Mart Çarşamba son bölüm - Kanal 7 Yaralı Kalbim yeni bölüm canlı izle
Beni Bırakma 573.Bölüm bölüm izle 17 Mart Çarşamba son bölüm - ATV Beni Bırakma yeni bölüm canlı izle
Beni Bırakma 573.Bölüm bölüm izle 17 Mart Çarşamba son bölüm - ATV Beni Bırakma yeni bölüm canlı izle

Popüler Haberler

Müge Anlı ile Tatlı Sert 17 Mart Çarşamba ATV Youtube canlı izle
Hande Sarıoğlu hangi kanalla anlaştı? Hande Sarıoğlu yeni adresi belli oldu!
Facebook iş başvurusu nasıl yapılır? Facebook’ta nasıl işe girilir?
Masum 361. Bölüm bölüm fragmanı ve 18 Mart 2021 Perşembe özeti Kanal 7
Gelinim Mutfakta Kömbe nasıl yapılır? Kömbe yapılışı, tarifi ve malzemeleri
TV'de bugün hangi maç hangi kanalda? 17 Mart 2021 Çarşamba
Valorant oyun ve genel terimleri
A101'de satılan Huawei band 4 nasıl, alınır mı? Huawei band 4 kullanıcı yorumları
Sahte Milli Piyango bileti nasıl anlaşılır, nasıl ayırt edilir? Bilet alırken nelere dikkat etmeli?
Yüzleşme sunucusu Oytun Erbaş kimdir, nereli yaşı kaç?
Arka Sokaklar dizisi Servan kimdir? Serhat Midyat nerelidir?
Kuzey Yıldızı dizisi Bulut karakteri kimdir? Armağan Oğuz'un hayatı ve yer aldığı diziler
Olağan Şüpheliler dizisi oyuncu kadrosu belli oldu! Olağan Şüpheliler karakterleri ve oyuncuların kariyerleri
Fazlası Zarar sunucusu kimdir? Ezgi Sertel kimdir, nereli yaşı Kaç?
Muhtaç aylığını kimler alamaz? 2021 muhtaç aylığı şartları
Acemi Anneler dizi oyuncusu Murat kimdir? Tolga Akman hakkında bilgiler
Acemi Anneler dizisi Nil kimdir? Gerçek adı nedir? Merve Üçer nereli, yaşı kaç?
Acemi Anneler dizisi Cenk (Ege Semih Erken) kimdir?
Halil Umut Meler kimdir? Beşiktaş Fenerbahçe derbisinin Hakemi Halil Umut Meler hangi takımlı? Bjk - FB maçı derbi hakemi hakkında bilgiler
Acemi Anneler Beyza kimdir? Melis Yıldıran biyografisi
Whatsapp'ın çalışmayacağı telefonlar listesi güncellendi!

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.