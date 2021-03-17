Müge Anlı ile Tatlı Sert 17 Mart Çarşamba ATV Youtube canlı izle

Müge Anlı İle Tatlı Sert 17 Mart Çarşamba günü bölümü için tıklayın.

Gündüz kuşağının en çok izlenen programı olan Müge Anlı İle Tatlı Sert nefes kesen olaylar ile gündemdeki yerini almaya devam ediyor. Kayıp olaylarının, cinayet olaylarının aydınlatılmaya çalışıldığı bu programda Müge Anlı ve ekibi olayların gizemini çözmeye devam ediyor. Dikkat çeken program hafa içi her gün saat 10.00’da ATV’de izleyici karşısına çıkıyor.

Müge Anlı’nın dün yayınlanan bölümünde aylardır aranan 67 yaşındaki Fatma Çeri ile alakalı çarpıcı gelişmeler yaşandı. Fatma Çeri uzun zaman önce ortadan kaybolmuştu. Ailesi de onu bulmak için Müge Anlı’ya başvurmuştu. Konu ile alakalı gelişmeler dün programda verildi. Lakin Fatma Çeri’ye ise ne olduğu hala bilinmiyor.

Programda dün izleyiciyi ekrana kilitleyen Tolga Topanoğlu’nun hikayesi ise izleyenleri şaşkına çevirdi. Topanoğlu, çocuk yaşta evlatlık verilmiş ve biyolojik ailesini hiç görmemiş. Tolga şimdi ise ilik nakli olmak için biyolojik ailesini arıyor.

Dünkü bölüm de ekrana gelen bir başka olay ise 53 yaşındaki adamın Adana’da kaybolması olayı oldu. Adana’da kaybolduğu belirtilen adamın ailesi oğullarını bulmak için programa başvurdu.

Müge Anlı İle Tatlı Sert programında 17 Mart günü neler olacak?

Bugünün gündeminde ise yeni gelişmeler ekrana getirilmeye devam edilecek. Devam eden Fatma Çeri olayı ile alakalı gelişmeler aktarılacak. Müge Anlı ile Tatlı Sert hafta içi her gün saat 10.00’da izleyici karşısına çıkmaya devam edecek.