Müge Anlı İkranur Tirsi öldürüldü mü, İkranur Tirsi olayın son gelişmeleri neler?

Giresun’ un Bulancak ilçesinde 27 Haziran tarihinde 7 yaşında bir kız çocuğu kayboldu. Kaybolduktan 3 gün sonra küçük kızın cesedine ulaşıldı. Müge Anlı programında araştırılan olayla ilgili detaylar merak edilmektedir.
Olay ile ilgili son durum
20 kişinin DNA öneği incelendi. Ardından 7 kişi sorguya alındı. Şüphelilerden 5 kişi serbest bırakıldı. Amca S.T. ve hala A.T adliyeye sevk edilmiştir.
14 yaşında olan öz amcanın İkranur’ u öldürdüğünü ifade ettiği açıklandı.
Neler yaşanmıştı?
Evinin yakınlarında bahçede kardeşi ve kuzenleriyle oynayan İkranur, evine geri dönmedi. Çevrede arama başlatıldı. AFAD ve AKUT ekipleri çalışmalarını sürdürdü. Küçük kızın cesedine evinden 7 kilometre ilerde ulaşıldı.
Son Güncelleme: 15.02.2021 19:33