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Müge Anlı İkranur Tirsi öldürüldü mü, İkranur Tirsi olayın son gelişmeleri neler?

Geçen yaz Giresun' da kaybolan küçük İkranur hakkında yeni gelişmeler yaşandı. İkranur' u kim öldürdü? Katil yakalandı mı? Olay ile ilgili 7 kişi gözaltına alınmıştı. Cinayet hakkında şaşırtan itiraf geldi. İkranur Tirsi cinayeti ile ilgili detaylar haberimizde...

15 Şubat 2021 Pazartesi 19:33
Müge Anlı İkranur Tirsi öldürüldü mü, İkranur Tirsi olayın son gelişmeleri neler?
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Giresun’ un Bulancak ilçesinde 27 Haziran tarihinde 7 yaşında bir kız çocuğu kayboldu. Kaybolduktan 3 gün sonra küçük kızın cesedine ulaşıldı. Müge Anlı programında araştırılan olayla ilgili detaylar merak edilmektedir.

Olaya dair soruşturma kapsamında emniyet güçleri tarafından detaylı araştırmalar yapılmaktadır. Küçük kızın halaları, amcası ve dedesi gözaltına alındı.

Olay ile ilgili son durum

20 kişinin DNA öneği incelendi. Ardından 7 kişi sorguya alındı. Şüphelilerden 5 kişi serbest bırakıldı. Amca S.T. ve hala A.T adliyeye sevk edilmiştir.

14 yaşında olan öz amcanın İkranur’ u öldürdüğünü ifade ettiği açıklandı.

Neler yaşanmıştı?

Evinin yakınlarında bahçede kardeşi ve kuzenleriyle oynayan İkranur, evine geri dönmedi. Çevrede arama başlatıldı. AFAD ve AKUT ekipleri çalışmalarını sürdürdü. Küçük kızın cesedine evinden 7 kilometre ilerde ulaşıldı.



Son Güncelleme: 15.02.2021 19:33
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IkranurMüge Anlı
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