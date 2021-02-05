Müge Anlı İbrahim Paksoy'a ne oldu, bulundu mu?

İzmir, Tire'de çiftlik işçisi olan İbrahim Paksoy 5 senedir kayıp. Müge Anlı ile Tatlı Sert programına katılan aile, İbrahim Paksoy'un bulunması için Müge Anlı'dan yardım istedi. Peki İbrahim Paksoy kimdir, bulundu mu, nasıl kayboldu? İşte detaylar...

Uzun süredir kayıp olan İbrahim Paksoy'un nerede olduğuna dair araştırmalar devam ediyor. Müge Anlı programına katılan İbrahim Paksoy'un ailesi, çocukklarına ne olduğu konusunda merak içinde. Peki İbrahim Paksoy kimdir? İşte detaylar...

İBRAHİM PAKSOY KİMDİR?

İbrahim Paksoy Kayserili ve 37 yaşında. İzmir'in Tire ilçesinde çiftlikte çalışan İbrahim Paksoy 5 yıldır kayıp.

İBRAHİM PAKSOY NASIL KAYBOLDU?

ibrahim Paksoy, İzmir'de kız arkdaşı olduğu idaa edilen Sema Mantar, İbrahim Paksoy'un kendisine platonik aşık olduğunu ifade etti. Bunun üzerine İbrahim Paksoy'un ailesi Müge Anlı'nın programına katılarak İbrahim Paksoy'a Sema Mantar'ın bir şey yapmış olacaklarını iddia ettiler.

Programa katılan Sema Mantar ise İbrahim Paksoy ile gönül ilişkisini olmadığını ifade etti.

İBRAHİM PAKSOY BULUNDU MU?

Müge Anlı ve ekibi İbrahim Paksoy için araştırmaları sürdürüyorlar. Henüz İbrahim Paksoy bulunamadı.

İbrahim Paksoy'un kayıp olduğu zamanda Sema Mantar çalıştığı yerde çıkan bir çatışmada bir kişinin öldüğü bilgisi de ortaya çıktı.