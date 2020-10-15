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Müge Anlı hemşire Hatice Tusu öldü mü? Kayıp hemşire Hatice Tusu'ya ne oldu?

Hatice Tusu olayından güncel haberler! Aydın ilinin Didim ilçesinde kayıp olan ve 4 gündür haber alınamayan Hatice Tusu' nun olayları Müge Anlı' da işlenmekteydi. Emekli hemşirenin olaylarından ise kan dondurucu bir haber geldi. Hatice Tusu' nun erkek arkadaşı cinayeti itiraf etti. Cinayet zanlısı Suat A.' nın ifadelerine dayanarak Hatice Tusu' nun cansız bedenine ulaşıldı. İşte detaylar...

15 Ekim 2020 Perşembe 16:33
Müge Anlı hemşire Hatice Tusu öldü mü? Kayıp hemşire Hatice Tusu'ya ne oldu?
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Hatice Tusu Olayı :

Olay Aydın ilinin Didim ilçesinde gerçekleşti. Kendisinden 4 gündür haber gelmeyen Hatice Tusu adlı emekli hemşirenin ölü bedeni gömülü bir şekilde bulundu. Olay üzerine kadının erkek arkadaşı cinayet şüphelisi olarak gözaltına alındı ve kolluk güçlerine suçunu itiraf etti. İtirafında emekli hemşire Hatice Tusa’ nın kendisinden ayrılmak istediğini söylediğini, ardından aralarında geçen sözlü atışmanın onu boğarak öldürmesi ile sonuçlandığını söyledi.

 

Soruşturmanın Yürütülüşü ve Zanlının Yakalanması:

Basına yansıyan bilgiler neticesinde, Efeler Mahallesi’ nde ikamet etmekte olan 2 çocuk sahipi emekli hemşire Tusu’ nun ortadan kaybolması üzerine arama çalışmalarını başlatan Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü birçok yerde güvenlik kameralarını inceleme altına aldı. Tusu’ nun tanıdıklarından ifade alan Didim polisi, alınan ifadeler kapsamında emekli hemşirenin en son görüldüğü yeri, erkek arkadaşı olan emekli bankacı Suat A.(58) adlı kişinin yanında olduğunu öğrendi. Cinayet zanlısı Suat A. Didim polisi tarafından Denizli Sitesi yakınlarındaki bir kafeteryada yakalandı. Emniyet güçleri tarafından yapılan sorgulamanın ardından ise cinayeti işlediğini ve emekli hemşire Hatice Tusu’ yu boğarak öldürdüğünü itiraf etti.

 

HATİCE TUSU BOĞULARAK ÖLDÜRÜLMÜŞ VE BATAKLIĞA GÖMÜLMÜŞ


Cinayeti itiraf eden Suat A. İfadesinde; emekli hemşire Hatice Tusu ile yaklaşık 3 senedir sevgili olduklarını, bir hafta öncesinde aralarında sözlü bir atışma yaşandığını ve tartışmanın sonucunda Hatice Tusu’ yu boğarak öldürdüğünü itiraf etti. Cesedini ise Hisar Mahallesi’ nde yer alan Arıtma Tesisi yakınlarında, makilik alandaki bir bataklığa gömdüğünü de itiraf etti. Cinayet zanlısı Suat A.’ nın ifadelerine dayanarak cesedi aramaya çıkan polis ekipleri, zanlının itiraf ettiği bataklıkta 2 çocuk annesi emekli hemşire Hatice Tusu’ nun cansız bedenine ulaştı. Olay yerine birçok itfaiye ekibi ve polis ekibi gelirken, Cumhuriyet Savcısı tarafından yapılan incelemelerin ardından Hatice Tusu’ nun cesedi itfaiye ekipleri tarafından topraktan çıkarıldı. Emekli hemşirenin cesedi otopsi için Didim Devlet Hastanesinin morguna götürüldü.

 

CİNAYET ZANLISI SORULARA CEVAP VERMEDİ

Hatice Tusu’ yu canice öldürdüğünü itiraf eden Suat A. Emniyet güçleri tarafından yapılan sorgusundan sonra dava işlemleri için Didim Adliyesi’ ne götürüldü. Zanlı, Gazetecilerin sorduğu sorulara ise cevap vermedi.

 

 

 



Son Güncelleme: 15.10.2020 16:33
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