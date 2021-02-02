Müge Anlı Hasan Kiraz cinayeti çözüldü mü, kim öldürdü?

Hasan Kiraz olayında son durum oldukça merak edilmektedir. 23 yaşındaki Hasan Kiraz’ın kaybolmasıyla ilgili olaya Müge Anlı el attı. 17 Mayısıs 2017 yılından beri ortalıkta görünmeyen Hasan Kiraz, 2014 yılında başına gelen trafik kazası sebebiyle 231 bin lira tazminat alacağı bekleniyordu. Tazminat parası Hasan’ın hesabına yatmasına 1 ay kala Hasan Kiraz’ın kayboluşu dikkat çekiyor.



Hasan Kiraz ile ilgili son gelişmeler nedir?

23 yaşındaki Hasan Kiraz’ın 4 yıldırolması Müge Anlı’da dikkat çeken davalar arasında yerini aldı. Organize olarak sigorta usulsüzlüğü iddiasıyla yürütülen soruşturmada birçok kişi gözaltına alındı.

Olaya el atan Müge Anlı incelemeler sonrasında Hasan Kiraz davasında delilleri ve tanıkları göz önünde bulundurarak tutarsızlıkların olması üzerine 17 kişi gözaltına alındı.

Kaybolan Hasan Kiraz için kayıp başvurusu yapmayan aile şüpheleri üzerine topladı. Hasan Kiraz’ın abisi Hüseyin Kiraz’la birlikte Sakarya’dan gelen polisler, abisinin eşi ve babası da gözaltına alındı. Bu kişilerin sorgusu devam ediyor.