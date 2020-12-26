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Müge Anlı Hamdi Kılıç bulundu mu, olay çözüldü mü?

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında işlenen Hamdi Kılıç olayı aydınlatılıyor. İzleyiciler Hamdi Kılıç bulundu mu, olay çözüldü mü ilgiyle takip ediyor.

26 Aralık 2020 Cumartesi 14:09
Müge Anlı Hamdi Kılıç bulundu mu, olay çözüldü mü?
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Kayıpların bulunduğu, cinayetlerin aydınlatıldığı gündüz kuşağı programı Müge Anlı ile Tatlı Sert’te, bir süredir kayıp olan Hamdi Kılıç’ı bulma çalışmaları devam ediyor. Karmaşık aile ilişkilerinin olduğu olayda, sır perdesi aydınlatılıyor.

Müge Anlı Hamdi Kılıç olayı çözüldü mü?

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında aranan kayıp Hamdi Kılıç’ın akıbeti bir süredir araştırılıyor. Hamdi Kılıç’ın kaybında sevgilisi Sakine Akdeniz’in bilgisi olduğu tahmin ediliyor. Canlı yayına bağlanan Sakine Akdeniz’in kızının ifadeleri ise herkesi şoke etti. Akdeniz’in kızı, babası ve annesinin sevgilisi Hamdi Kılıç ile birlikte aynı evde yaşadıklarını söylemişti. Sakine Akdeniz ise kızının kendisine zarar vermek için böyle ifadeler kullandığını dile getirdi.

 Hamdi Kılıç (70), eşini kaybettikten kısa süre sonra sırra kadem bastı. Bir süredir Sakine Akdeniz ile birlikte olduğu söylenen Hamdi Kılıç’ın arsalarının da satıldığı öğrenildi. 24 Kasım’dan bu yana kayıp olan Hamdi Kılıç’ın çocukları Müge Anlı’dan yardım isteyerek babalarının bulunmasını talep etti.

Hamdi Kılıç’ı arama çalışmaları devam ediyor.



Son Güncelleme: 26.12.2020 14:09
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Anahtar Kelimeler:
Hamdi KılıçMüge Anlı
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