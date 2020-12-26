Müge Anlı Hamdi Kılıç bulundu mu, olay çözüldü mü?

Kayıpların bulunduğu, cinayetlerin aydınlatıldığı gündüz kuşağı programı Müge Anlı ile Tatlı Sert’te, bir süredir kayıp olan Hamdi Kılıç’ı bulma çalışmaları devam ediyor. Karmaşık aile ilişkilerinin olduğu olayda, sır perdesi aydınlatılıyor.
Müge Anlı Hamdi Kılıç olayı çözüldü mü?
Hamdi Kılıç (70), eşini kaybettikten kısa süre sonra sırra kadem bastı. Bir süredir Sakine Akdeniz ile birlikte olduğu söylenen Hamdi Kılıç’ın arsalarının da satıldığı öğrenildi. 24 Kasım’dan bu yana kayıp olan Hamdi Kılıç’ın çocukları Müge Anlı’dan yardım isteyerek babalarının bulunmasını talep etti.
Hamdi Kılıç’ı arama çalışmaları devam ediyor.
Son Güncelleme: 26.12.2020 14:09