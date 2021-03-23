Müge Anlı Ferhan Tetik nerede, bulundu mu? Ferhan Tetik öldü mü?

ATV ekranlarında yıllardır yayınlanmakta olan Müge Anlı programında yine ilginç bir olay söz konusu. Hafta içi her gün yayınlanan Müge Anlı, gizemleri çözmeye devam ediyor. Birçok cinayete ve kayıp olaylarına açıklık getiren Müge Anlı, bu sefer de Ferhan Tetik olayına bakmakta.

Ferhan Tetik kimdir?

Yalova Çiftlikköy’de ikamet etmekte olan Ferhan Tetik 52 yaşındadır. Eşi Hülya Hanım’la olan evliliğinden iki çocuk sahibi olan Ferhan Tetik’in gizemi henüz çözülemedi.

Ferhan Tetik’e ne oldu?

Yalova’dan ayrılarak bir iş görüşmesi üzerine Gemlik’e yol alan Ferhan Tetik kayıplara karıştı. Tır sürücüsü olan Ferhan Tetik’e ne olduğu henüz saptanamadı. İki çocuğu olan 52 yaşındaki Tetik’ten 5 gündür haber alınamadı. Ferhan Tetik’in yakınları ise eşiyle kavgalı olmasının üzerine eşinden şüphelenmekte. Doğum gününde kaybolmuş olan Ferhan Tetik’e ne olduğu merak konusu.