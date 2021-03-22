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Müge Anlı Exxen’de yeni program mı yapacak? Müge Anlı Exxen programı nasıl olacak?

Müge Anlı’nın Exxen platformuna katılması için Acun Ilıcalı tarafından teklif gönderildiği iddiası gündeme bomba etkisi yarattı. Acun Ilıcalı tarafından kurulan Exxen dijital platformunda Müge Anlı’nın bir program yapıp yapmayacağı araştırılmaya başlandı. Peki Müge Anlı Exxen’de program yapacak mı? detaylar haberimizde yer almaktadır.

22 Mart 2021 Pazartesi 15:28
Müge Anlı Exxen’de yeni program mı yapacak? Müge Anlı Exxen programı nasıl olacak?
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Müge Anlı’nın Exxen platformuna katılması için Acun Ilıcalı tarafından teklif gönderildiği iddiası gündeme bomba etkisi yarattı. Pek çok ünlü ismin program yaptığı, Acun Ilıcalı tarafından kurulan Exxen dijital platformunda Müge Anlı’nın bir program yapıp yapmayacağı merak edildi. Acun Ilıcalı tarafından Müge Anlı’ya Exxen’de belgesel yapmak için teklif gönderdiği iddiası gündemde yer alırken bu konu hakkında Acun Ilıcalı ve Müge Anlı’dan bir açıklama gelmemiştir.

Müge Anlı kimdir? 

19 Aralık 1973 tarihinde İstanbul’da doğan Müge Anlı Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi'nden mezun olmuştur. Kadir Has Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde Hukuk alanında yüksek lisans yapan Müge Anlı televizyon hayatına ilk magazin alanında başlamıştır. Şenay Düdek ile Kanal D ekranlarında Dobra Dobra isimli magazin üzerine sohbetlerin yapıldığı ve ünlü konukların ağırlandığı bir program yapan Müge Anlı bir sezon sonunda Pakize Suda ile Kanal D ekranlarında programa devam ederken Şenay Düdek ise Cenk Eren ile FOX TV’de program yapmıştır.  Dobra Dobra’da yaptığı sunuculuk deneyimi ile magazini bırakarak ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programını sunmaya başlamıştır. Müge Anlı ile Tatlı Sert programında, kaybettiği yakınlarını arayan insanlar ağırlanır, işleyenin kim belli olmayan ya da işleyen kişinin hâlâ bulunamadığı cinayetler aydınlatılır. Müge Anlı, Tatlı Sert programı dışında, 2010 yılında Sinan Çetin ile yaptığı Film Gibi adlı programla aynı formatta olan bir programı ATV’de sunmuştur. Daha sonralarında ise Müge Anlı ile Mektubunuz Var adlı program sunan Müge Anlı, programda yaşadığı çeşitli olaylardan dolayı yakınlarıyla görüşemeyen, onları bulamayan kişiler konuk etmiştir.



Son Güncelleme: 22.03.2021 15:28
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Anahtar Kelimeler:
Müge AnlıAcun IlıcalıExxen
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