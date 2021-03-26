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Müge Anlı Emel Şimşek olayı nedir? Fatih Sönmez kimdir, kaç yaşında, nereli?

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında birbirinden ilginç olaylar yaşanmaktadır. Son olarak programda Emel Şimşek olayı yaşandı. Kaybolan Emel Şimşek’in son aşkı Fatih Sönmez kimdir, nerelidir, kaç yaşında sorularının yanıtları aranıyor.

26 Mart 2021 Cuma 14:41
Müge Anlı Emel Şimşek olayı nedir? Fatih Sönmez kimdir, kaç yaşında, nereli?
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ATV ekranlarından yayınlanan ve ekranların en çok sevilen programlarının başında gelen Müge Anlı ile Tatlı Sert programında birbirinden ilginç olaylar yaşanmaktadır. Son olarak programda Emel Şimşek olayı yaşandı. Kaybolan Emel Şimşek’in son aşkı Fatih Sönmez kimdir, nerelidir, kaç yaşında sorularının yanıtları aranıyor.

Emel Şimşek’in ortadan kaybolması sonrasında Müge Anlı arama operasyonu başladı. Ailesi Müge Anlı’ya başvururken 40 yaşındaki kadının nerede olduğu bilinmiyor. Herkes genç kadını sevgilisi Fatih Sönmez’in kaçırdığı iddia edildi. Emel Şimşek ise Fatih Sönmez ile mutlu olduğunu ifade ederek canlı yayında büyük bir şok yaşadı. Herkes Fatih Sönmez’in dolandırıcı olduğunu biliyor. Canlı yayına katılanlar Fatih Sönmez’in Emel Şimşek’i dolandırdığını iddia etti. Emel Şimşek ise bu söylenenlere inanmamaları gerektiğini ve kendisinin Fatih Sönmez ile mutlu olduğunu ve onu çok sevdiğini belirtti.



Son Güncelleme: 26.03.2021 14:41
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Anahtar Kelimeler:
Fatih SönmezMüge Anlı
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