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Müge Anlı Ece Çiçek kimdir, katili tutuklandı mı?

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yeni incelenen Elif Çiçek cinayetinin detayları ortaya çıkıyor. Bu cinayetin ardından Elif Çiçek'in kim olduğu ve katilinin son durumunu haberimizden öğrenebilirsiniz.

14 Aralık 2020 Pazartesi 16:18
Müge Anlı Ece Çiçek kimdir, katili tutuklandı mı?
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Konya’da ortaya çıkan cinayetin ardından Müge Anlı’nın programında birçok detaya ulaşıldı. Ece Çiçek’in katil zanlısı olan eşi Sabri Çiçek tutuklandı.

Ece Çiçek kim?

Müge Anlı İle Tatlı Sert programına katılan annesi sayesinde ismi bilenen Ece Çiçek 18 yaşındaydı. Ece çiçek kocası tarafından vahşice öldürülmüştü.

Sabri Çiçek tutuklandı mı?

Konya’nı Beyşehir ilçesinde dört ay önce kaçarak evlendiği Ece Çiçek’i boğazın keserek ve çeşitli yerlerinde bıçaklayarak öldüren Sabri Çiçek mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Dehşet olay 3 Aralık günü meydana geldi. 21 yaşında olan Sabri Çiçek eşi ile yaşadığı tartışma sonrasında Elif Çiçek’i öldürdü. Ardından polisi arayarak kendini ihbar eden Sabri Çiçek, gözaltına alınarak tutuklandı.

Sen hala ölmedin mi?”

Ankara’da oturan Elif Çiçek’in abisi Naim Ertürk, kardeşlerinin Sabri Çiçek’le daha yaşı küçük diye evlenmesine onay vermediklerini, birkaç yıl nişanlı kaldıktan sonra evlenmesini istediklerini söyledi. Yalnız Sabri Çiçek’in ailesi tarafından nişan atmakla tehdit edilen kardeşinin korkarak kaçtığını ifade etti. İlk zamanlar kardeşinin mutlu olduğunu daha sonralarında ise geçinemediği evden dışarı çıkartmadığını ve Elif’in boşanmak istediği söyledi.

Naim Ertürk, bir gün kardeşine ulaşamadığını ve komşularını arayarak Elif’e bakmalarını istediklerini söyledi. Sabri Çiçek kaçmasın diye Elif Çiçek’i bir odaya kilitleyerek kanından bıçaklamış. Sonrasında tekrar kendine gelen Elif Çiçek’in ayağa kalktığını gören Sabri Çiçek “sen hala ölmedin mi?” diyerek boğazını kesmiş.



Son Güncelleme: 14.12.2020 16:18
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Anahtar Kelimeler:
Müge AnlıElif çiçekSabri çiçekNaim Ertürk
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