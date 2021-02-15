Müge Anlı Davut Kıratlı öldü mü, intihar mı etti?

Atv’nin gündüz kuşağı programı arasında yer alan Müge Anlı Sert’le ilgili beklenmedik bir olay meydana geldi. Programda kendinden 14 yaş küçük olan sevgilisiyle beraber kaçan Sevgi Kıratlı’nın kocası Davut Kıratlı’nın intihar ettiğine yönelik söylentiler sosyal medyanın gündemine oturdu.

Davut Kıratlı öldü mü?

12 Şubat gününde yapılan yayının ardından Davut Kıratlı’nın araç önüne atlayarak intihar etti haberleri yayılmaya başlandı.

Davut Kıratlı, intiharıyla ilgili henüz bir açıklama yapılmamıştır.

Davut Kıratlı ve Sevgi Kıratlı olayı nedir?

Davut Kıratlı’nın intihar ettiğine yönelik iddiaların ardından gündem olması çoğu vatandaşın ilgisini çekti. Davut Kıratlı ve Sevgi Kıratlı olayının ne olduğu merak konusu oldu.

49 yaşında olan 5 çocuğu olan Sevgi Kıratlı, 3 ay evvel kendinden 15 yaş küçük olan ve 3 çocuğu olan Muammer Cambaz ile kaçarak ortadan kayboldu. Bulunan Sevgi Kıratlı, canlı yayına telefon ile bağlanıp, “Muammer’e kaçtım, aşık oldum” şeklinde konuşunca, Türkiye’de en çok konuşulan konuların arasında oldu.

Geçen günler içerisinde canlı yayına gelen Sevgi Kıratlı, yayına gelen Muammer Cambaz’ın eşiyle birbirine girdi.

Sinir krizi geçirdi

Muammer Cambaz’ın karısı Semiha Cambaz, sevgi Kıratlı’yla karşılaşmasının ardından canlı yayın esnasında sinir krizleri yaşadı. Semiha Cambaz, Sevgi Kıratlı’nın üzerine yürüyerek "Benim 8 yaşında hasta çocuğumu babasız bıraktın" şeklinde konuşarak, gözyaşlarını tutamadı.