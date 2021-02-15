Müge Anlı Davut Kıranlı Sevgi Kıranlı olayı nedir, son gelişmeler neler?

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında günlerdir Sevgi Kıranlı’nın eşinin şoförü olan Muammer Cambaz ile kaçması konusu tartışılıyor. 12 Şubat’ta Sevgi Kıranlı’nın 35 yıllık eşi Davut Kıranlı, eşinin kaçırıldığını belirterek Müge Anlı’dan yardım istemişti. 3 ay sonra ortaya çıkan Sevgi Kıranlı’nın, eşinin şoförü Muammer Cambaz ile sevgili olduğu ve onunla kaçtığı öğrenildi.

Müge Anlı Davut Kıranlı – Sevgi Kıranlı olayı nedir?

Müge Anlı’nın programına katılan Davut Kıranlı, 3 aydır eşi Sevgi Kıranlı’dan haber alamadığını belirterek bulunmasını istemişti. Kıranlı’nın ardından Sevgi’yi kaçırdığı iddia edilen Muammer Cambaz’ın eşi de stüdyoya gelerek bildiklerini Müge Anlı ile paylaştı.

Her fırsatta karısını çok sevdiğini ve eve dönmesini istediğini söyleyen Davut Kıranlı, 35 yaşındaki Muammer Cambaz’ın eşine büyü yaptırarak kaçırdığını iddia etti. Eşi ile birbirlerine aşık olduklarını belirten Davut, evde hiç ayrı bile oturmadıklarını söyledi.

Müge Anlı ve ekibinin çalışmalarıyla Sevgi Kıranlı ve Muammer Cambaz kısa sürede bulunarak stüdyoya geldi. Sevgi Kıranlı, herkesi şaşırtarak Muammer Cambaz’a aşık olduğunu ve kendi isteği ile onunla kaçtığını söyledi. Muammer Cambaz da Sevgi ile aynı ifadeleri kullanarak birbirlerine aşık olduklarını ve eşlerinden boşanacaklarını söyledi. Torun sahibi olan Sevgi Kıranlı ve sevgilisinin yorumları Müge Anlı’yı çileden çıkardı. Aynı stüdyoda bulunan Muammer Cambaz’ın eşi ise Sevgi’ye saldırma teşebbüsünde bulundu.

Davut Kıranlı intihar mı etti?

Sevgilisiyle kaçan eşine ‘Güzelim neredesin, niye gittin?’ diye seslenen Davut Kıranlı, son bölümde eşini asla kabul etmeyeceğini ve boşanmak istediğini dile getirmişti. Sosyal medyada sağlık sorunları nedeniyle konuşmakta ve yürümekte güçlük çeken Kıranlı’nın intihar ettiği iddiası ortalığı karıştırdı. Davut Kıranlı’nın dün akşam saatlerinde bir arabanın önüne atlayarak canına kıymak istediği söylentileri dolaşırken, Müge Anlı tarafından konu ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı.