Müge Anlı Çatalca cinayeti, Osman Gül cinayeti çözüldü mü?

Çatalca cinayetinde neler yaşandı?

Osman Gül isimli emlakçının cansız bedeni İstanbul’un Çatalca ilçesinde bulundu. Osman Gül’ü öldüren kişinin aynı mesleği paylaştığı B.D. olduğu öğrenildi. Cinayet işlendikten 48 saat sonra B.D. Jandarma ekipleri tarafından tutuklandı. Ekipler, olay yerindeki afişte bulunan telefon numarasını arayarak B.D.’ye ulaştı. Cinayetin öncesi ve sonrası görüntüleri kameralara yakalandı. Osman Gül, kafasına çekiçle vurularak öldürülmüş.

400 saatlik kamera kayıtları izlendi

Çatalca’da ormanlık alanda derenin kenarında bir erkek cesedi bulundu. Ormanlık alanın çevresinden bulunun 87 kameranın 400 saatlik kayıtları izlendi. Olay yerinde bulunan kanlı poşet, sopalar ve pankart üzerinde yer alan telefon numaraları incelendi.

Emlakçı olan B.D. cinayeti işledikten sonra Gül’ün aracını aldı ve bir ara sokağa bıraktı. Hemen ardından bir mağazaya girerek üzerindeki kanlı kıyafetlerden kurtuldu. Sonra da Çatalca’yı terk etti.

Şüphelinin yeri tespit edildikten sonra B.D. Başakşehir’de yakalandı. B.D. yapılan sorguda cinayeti işlediğini kabul etti. B.D. çıkarıldı mahkemede tutuklandı.

Arsa bakmak için Osman Gül’ü ormanlık alana götürdükten sonra borcunu istediğini ve çıkan tartışma sonrasında Gül’ü başına çekiçle vurarak öldürdüğünü itiraf etti.