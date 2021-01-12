İstanbul
parçalı bulutlu
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
İstanbul'da 20 yaş altı ve 65 yaş üstü vatandaşlara toplu taşıma yasağı!
İstanbul'da 20 yaş altı ve...
Hızla kilo veren Neslihan Atagül'ün hastalığı teşhis edildi
Hızla kilo veren Neslihan Atagül'ün...
WhatsApp imzalı hata skandal yarattı! Sohbetleri Google'a sızdırdı
Son Dakika
WhatsApp imzalı hata skandal yarattı!...
Youtube'dan Trump'a büyük darbe!
Youtube'dan Trump'a büyük darbe!

Müge Anlı Çatalca cinayeti, Osman Gül cinayeti çözüldü mü?

Son zamanlarda Müge Anlı'nın araştırdığı Çatalca cinayeti çok dikkat çekiyordu. Çatalca cinayeti çözüldü mü? Cinayeti kim işledi?

12 Ocak 2021 Salı 20:12
Müge Anlı Çatalca cinayeti, Osman Gül cinayeti çözüldü mü?
Takip Et:

Çatalca cinayetinde neler yaşandı?

 

Osman Gül isimli emlakçının cansız bedeni İstanbul’un Çatalca ilçesinde bulundu. Osman Gül’ü öldüren kişinin aynı mesleği paylaştığı B.D. olduğu öğrenildi. Cinayet işlendikten 48 saat sonra B.D. Jandarma ekipleri tarafından tutuklandı. Ekipler, olay yerindeki afişte bulunan telefon numarasını arayarak B.D.’ye ulaştı. Cinayetin öncesi ve sonrası görüntüleri kameralara yakalandı. Osman Gül, kafasına çekiçle vurularak öldürülmüş. 

 

400 saatlik kamera kayıtları izlendi

 

Çatalca’da ormanlık alanda derenin kenarında bir erkek cesedi bulundu. Ormanlık alanın çevresinden bulunun 87 kameranın 400 saatlik kayıtları izlendi. Olay yerinde bulunan kanlı poşet, sopalar ve pankart üzerinde yer alan telefon numaraları incelendi. 

 

Emlakçı olan B.D. cinayeti işledikten sonra Gül’ün aracını aldı ve bir ara sokağa bıraktı. Hemen ardından bir mağazaya girerek üzerindeki kanlı kıyafetlerden kurtuldu. Sonra da Çatalca’yı terk etti. 

 

Şüphelinin yeri tespit edildikten sonra B.D. Başakşehir’de yakalandı. B.D. yapılan sorguda cinayeti işlediğini kabul etti. B.D. çıkarıldı mahkemede tutuklandı. 

 

Arsa bakmak için Osman Gül’ü ormanlık alana götürdükten sonra borcunu istediğini ve çıkan tartışma sonrasında Gül’ü başına çekiçle vurarak öldürdüğünü itiraf etti.



Son Güncelleme: 12.01.2021 20:12
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
çatalca CinayetiMüge Anlı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Oğuz Yılmaz kimdir, nereli, kaç yaşında ve şarkıları
Oğuz Yılmaz kimdir, nereli, kaç yaşında ve şarkıları
FOX Yaşı 19 dizisinin adı değişti! İşte yeni adı!
FOX Yaşı 19 dizisinin adı değişti! İşte yeni adı!
Tuğba Ekinci yıllar önce İbo Show'da giydiği elbisesiyle yeniden İbo Show'a konuk olacak
Tuğba Ekinci yıllar önce İbo Show'da giydiği elbisesiyle yeniden İbo Show'a konuk olacak
Tuğba Ekinci, İbo Show'a katılacak! Ekinci'den büyük sürpriz!
Tuğba Ekinci, İbo Show'a katılacak! Ekinci'den büyük sürpriz!
Nazlı Çelik kızıyla olan benzerliğiyle dikkat çekti
Nazlı Çelik kızıyla olan benzerliğiyle dikkat çekti
Beyaz Tv'den ayrılan Ertem Şener tv100 ile anlaştı
Beyaz Tv'den ayrılan Ertem Şener tv100 ile anlaştı

Popüler Haberler

Zümrüdüanka dizisi konusu ve oyuncu kadrosu
Zümrüdüanka dizi oyuncusu Rüstem kimdir? Serhat Özcan hakkında bilgiler
Zümrüdüanka dizisi Saniye’yi kim canlandırıyor? Sebahat Kumaş'ın biyografisi
Zümrüdüanka dizisi Avukat Ejder karakterini kim canlandırıyor? Ahmet Kaynak biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Zümrüdüanka dizisi Nezaket kimdir? Simge Selçuk kaç yaşında? Hayatı ve rol aldığı yapımlar
Zümrüdüanka dizisinde Niyazi Çavuş karakterine Korkmaz Arslan hayat veriyor
Sadakatsiz dizisinde Selçuk Dağcı karakterine Emir Tarık Tekin hayat veriyor
Kanal D Sadakatsiz dizisi nerede çekiliyor? Sadakatsiz konusu ve oyuncuları
Survivor var mı, neden yok? Survivor yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? Survivor 2021 yayın günleri
Zümrüdüanka dizisi Canan kimdir? Ebru Ünlü doğum tarihi
Yılbaşında erkek sevgiliye ne alınır?
Sed yardım paraları ne zaman yatar? Ödeme tarihi ve yardım sorgulama
Halkbank esnafa 25 bin tl kredi ve kredi ertleme başvuru şartları neler?
2020 KPSS ortaöğretim sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanır?
2020 İl il taksimetre açılış ve kilometre başı ücretleri listesi
Kuruluş Osman dizisindeki Flatyos kimdir? Flatyos tarihte gerçekten var mı, yaşamış mı?
Zümrüdüanka dizisi Deniz kimdir? Sahra Şaş hakkında bilgiler
Sadakatsiz dizisinde Volkan karakterine Caner Cindoruk hayat veriyor
Sadakatsiz dizisi Asya kimdir? Gerçek adı nedir? Cansu Dere nereli, yaşı kaç?
Kuruluş Osman dizisi Aydoğdu kimdir? Fatih Ayhan'ın hayatı ve rol aldığı yapımlar
Zümrüdüanka dizisi Mahir karakterini canlandıran oyuncu kimdir? Sermiyan Midyat kaç yaşında? biyografisi ve rol aldığı yapımlar

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.