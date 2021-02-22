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Müge Anlı canlı yayını bugün 22 Şubat Pazartesi Youtube ATV canlı yayın ve tekrar yayını

Gündüz kuşağının en çok izlenen programı olan Müge Anlı İle Tatlı Sert her gün yeni bölümleri ile izleyici karşısına çıkmaya devam ediyor. Faili meçhul cinayetlerin ve birbirinden farklı hikayelere sahip olan kayıp vakalarının işlendiği programın sunucusu başarılı Gazeteci Müge Anlı olayların peşinden gitmeye devam ediyor.

22 Şubat 2021 Pazartesi 13:08
Müge Anlı canlı yayını bugün 22 Şubat Pazartesi Youtube ATV canlı yayın ve tekrar yayını
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Müge Anlı ve ekibi kayıp vakalarını, faili meçhul cinayetleri ve daha bir çok dosyanın üzerinde çalışmaya devam ediyor. Dosyaları sonuca ulaştırarak, olayları açığa çıkarmaya devam ediyor. Müge Anlı İle Tatlı Sert ATV canlı yayını izlemek için aşağıdaki linke tıklayabilirsiniz.

ATV canlı yayın Müge Anlı İle Tatlı Sert

19 Şubat tekrar bölümünü izlemek için aşağıdaki linke tıklayabilirsiniz

19 Şubat Müge Anlı İle Tatlı Sert tekrar bölümü

Son bölümde yaşananlar…

10 yıldır kayıp olan üç çocuk annesi Güldane Biçer aranıyor. Biçer’in ablası Melek Hanım kız kardeşinin 2011 yılından beri kayıp olduğunu sonrasında bulunduğunu ama onlarla görüşmek istemediğini lakin 10 senedir kimliğinde bir hareketlilik olmadığını dile getirdi.

Müge Anlı 10 senedir kayıp olan Güldane Biçer dosyasını araştırıyor.



Son Güncelleme: 22.02.2021 13:08
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ATVMügeanlıMügeAnlıİleTatlıSert
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