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Müge Anlı canlı yayında kendisine asılan adamın haddini bildirdi!

Müge anlı kendisinin sunmuş olduğu 'Müge Anlı ile Tatlı Sert programında kendisine asılmaya çalışan konuğa ağzının cevabını veriyor? İkili arasında geçen diyalog nedir? Yeniden gündeme gelen o görüntüler sosyal medyada çok konuşulanlar arasında!

06 Eylül 2020 Pazar 16:26
Müge Anlı canlı yayında kendisine asılan adamın haddini bildirdi!
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Müge Anlı Adeta Haddini Bildirdi! “Bir de yer çarpar…”

Müge Anlı ile programdaki konuğu Müge Anlı ile Tatlı Sert arasındaki diyalog sosyal medyada yeniden gündeme geldi. "size karşı ilgim var" dedi Anlı, "Bana ne olacak senin ilgin" dedi. “çarptım mı bir de yer çarpar” diye çıkışmıştı.

Müge Anlı ile Tatlı Sert programı yeni yayın dönemine başladığı günden itibaren yeni stüdyosunda adından söz ettirmeye devam ediyor.

Türkiye'de hafta içi gündem olmayı başaran konu, 10 yıl önce her gün ele alınan videonun anlık görüntüsü yeniden gündeme geldi.


Bir misafir Müge Anlı'ya 2010 yılında canlı yayında “Size karşı ilgim var” demesi üzerine Anlı, “Bana karşı ne olacak senin ilgin. Çarptım mı bir de yer çarpar” ifadelerini kullanıyor.

Konuk ile Müge Anlı arasında geçen diyalog şöyle:

Müge Anlı: İlgisi var mıydı sana karşı sen bir erkeksin şimdi birbirimizi yemeyelim?

Konuk: Yoktu canım olsa neden söylemeyeyim. Size karşı var mesela. Size karşı bir ilgi olabilir mesela, ona karşı neden olsun

Müge Anlı: Senden ona karşı demiyorum. Senin karın hissetmişte sen hissettin mi diyorum. Bana karşı ne olacak senin ilgin. Çarptım mı bir de yer çarpar o değil.



Son Güncelleme: 06.09.2020 16:26
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Müge AnlıATV
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