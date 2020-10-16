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Müge Anlı canlı yayın izle ATV 16 Ekim 2020 Cuma

Atv ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programı her yeni bölümünde yeni olayları aydınlatmaya devam ediyor. 16 Ekim 2020 Cuma Müge Anlı canlı yayın izleme linki içeriğimizde yer almaktadır.

16 Ekim 2020 Cuma 21:19
Müge Anlı canlı yayın izle ATV 16 Ekim 2020 Cuma
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Müge Anlı ile Tatlı Sert programını takip eden izleyiciler canlı yayını televizyon ekranlarının yanı sıra intenet üzerinden de takip ediyor. Faili meçhul cinayetlerle kayıpların aydınlatıldığı program Müge Anlı sunuculuğunda ekranlara taşınıyor. İlgi çekici hikayelere ev sahipliği yapan program her yeni bölümünde milyonları ekran başına kilitlemeyi başarıyor.


Cinayete kurban giden kişiler ve cinayetlerin aydınlatılması için çalışmaların yapıldığı Müge Anlı ile Tatlı Sert programında faili meçhul olayların sır perdesi aralanıyor.

16 Ekim 2020 Cuma Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınını https://www.atv.com.tr/webtv/canli-yayin adresinden takip edebilirsiniz.



Son Güncelleme: 16.10.2020 21:19
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Anahtar Kelimeler:
Müge Anlı Canlı YayınMüge Anlı Ile Tatlı Sert
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