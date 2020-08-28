Müge Anlı bugünkü son bölüm 28 Ağustos 2020 youtube özeti izle

Faili meçhul cinayetlerin aydınlatılması, kayıp insanların bulunması ve aynı zamanda çok sayıda sosyal sorumluluk projesi içerisinde bulunarak isminden söz ettirmeyi başaranprogramı hafta içi her gün milyonları ekran başına kilitliyor. Zaman zaman yaşanan hadiselerle Türkiye gündemini sallayan ve gündem olan programda Müge Anlı ile ekibi tarafından kayıp dosyalar üzerine çalışmalar yapılıyor.

Cinayet kurbanı olan veya kaybolanların bütün yaşantısını ortaya çıkarıp bulunabilmesini sağlamak ve olayların aydınlatılabilmesi için yoğun çaba harcanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programı her yeni bölümüyle büyük bir ilgi görmektedir.