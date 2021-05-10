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Müge Anlı bayramda 12-13-14 Mayıs tarihlerinde yayınlanacak mı?

ATV’nin ilgiyle izlenen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert senelerdir izleyici ekranlara kilitliyor. Her sabah saat 10:00’da ekranlara gelen programın izleyicileri Müge Anlı ile Tatlı Sert bayramda yayınlanacak mı sorusuna yanıt arıyor. Peki, Müge Anlı bayramda 12-13-14 Mayıs tarihlerinde yayınlanacak mı? İşte çok merak edilen o sorunun yanıtı…

10 Mayıs 2021 Pazartesi 20:07
Müge Anlı bayramda 12-13-14 Mayıs tarihlerinde yayınlanacak mı?
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ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programı hafta için her gün ilgi ile izleniyor. Salgın döneminde de ekranların vazgeçilmezi olan programın bayramda yayınlanıp yayınlanmayacağı merak ediliyor. Peki, Müge Anlı bayramda 12-13-14 Mayıs tarihlerinde yayınlanacak mı?

Müge Anlı ile Tatlı Sert programı bayramda yayınlanacak mı?

Sevilen program Müge Anlı ile Tatlı Sert bayram boyunca yayınlanmayacak. ATV’nin yayın akışında bayram günlerinde Müge Anlı’nın programı yer almıyor. Hafta içi her gün saat 10.00 – 13.00 aralığında ATV’de yayınlanan program bayramda ekranlarda yer almayacak.

10-11-12 Mayıs tarihlerinde aynı saatinde ekrana gelecek olan Müge Anlı ile Tatlı Sert programı, 13 Mayıs Perşembe ve 14 Mayıs Cuma günleri yayınlanmayacak.

Programın yayın saatlerinde ekranda olacak yapımlar ise şunlar:

13 Mayıs Perşembe – “King Kong” yabancı sinema

14 Mayıs Cuma – “Kardeşlerim” yerli dizi / sonrasında ise “Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor”




Son Güncelleme: 10.05.2021 20:07
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MügeAnlı
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