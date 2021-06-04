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Müge Anlı ATV canlı izle – 4 Haziran 2021 Cuma tek parça Müge Anlı yeni son bölüm tekrarı izle

Müge Anlı ile Tatlı Sert yeni bölüm merakla bekleniyor. Her bölümü ilgiyle takip edilen Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayın izle, tek parça olarak ATV ekranlarında olacak. Müge Anlı yeni bölüm tekrarı ful HD ve kesintisiz şekilde 4 Haziran 2021 Cuma günü izleyicisiyle buluşuyor.

04 Haziran 2021 Cuma 12:30
Müge Anlı ATV canlı izle – 4 Haziran 2021 Cuma tek parça Müge Anlı yeni son bölüm tekrarı izle
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Ekranların ilgiyle takip edilen gündüz kuşağı programı Müge Anlı ile Tatlı Sert yeni bölüm canlı ile olarak ATV ekranlarında izleyicisiyle buluşuyor. Hafta içi her gün ekranlara gelen Müge Anlı ile Tatlı Sert 4 Haziran 2021 Cuma günü yeni bölümüyle yayınlanacak.

Uzun yıllardır ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında faili meçhul cinayetler, kayıp vakaları ve birçok gizemli olayın sır perdesi aralanıyor. Canlı izle Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayın tek parça ve kesintisiz olarak ATV ekranlarında olacak.

Müge Anlı ile Tatlı Sert 4 Haziran 2021 Cuma günü yeni haftanın ilk bölümüyle saatler 10:00’ı gösterdiğinde ATV’de.

Müge Anlı ile Tatlı Sert yeni bölüm ne zaman?

Müge Anlı ile Tatlı Sert son olarak 4 Haziran Perşembe günü yayınlandı. Hafta içi her gün ekranlara gelen Müge Anlı ile Tatlı Sert yeni bölüm canlı izle ve tek parça olarak 4 Haziran 2021 Cuma günü saat 10:00’de ekranlara gelecek. Müge Anlı ile Tatlı Sert ful HD canlı izle olarak yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor.

Müge Anlı ile Tatlı Sert son bölümde ne oldu, Müge Anlı ne zaman başladı, Müge Anlı’da bugün neler oldu ve Müge Anlı yeni bölüm saat kaçta gibi merak edilen tüm bu soruların yanıtınızı haberimizde bulabilirsiniz.

Müge Anlı 4 Haziran 2021 Cuma ful hd izlemek için tıklayınız.

Müge Anlı ile Tatlı Sert son bölümde ne oldu?

Müge Anlı ile Tatlı Sert programının son bölümünde Yasemin Hanım programın ardından polis ekiplerini arayarak Bahri Bey’in Fatma Hanım’ı öldürdüğünü söyledi. Bu durumun beklenilen haber olduğunu söyleyen Müge Anlı, şoför Mahmur Bey’in de ifadesinin alındığını söyledi. Müge Anlı, Bahri Bey Yasemin Hanım ile görüşmeye başladığında şoför Mahmut Bey’in gidip Fatma Hanım’a söylediğini, Fatma Hanım’ın da kıskandığını öğrendiklerini de programda açıkladı.

Mahmut Bey eve döndüğünde Bahri Bey ile Fatma Hanım’ın tartıştığını da söylemişti. Bahri Bey tartışma sırasında içi boş sandığı silah ile Fatma Hanım’a al beni vur dediğini araba  ile giderken ise silahın ateş etmesi sonucunda Fatma Hanım’ın öldüğünü ardından korkup yol kenarında bir arsaya cesedi attığını itiraf etti.

Müge Anlı ile Tatlı Sert saat kaçta?

ATV ekranlarının klasiği haline gelen Müge Anlı ile Tatlı Sert programı hafta içi her gün saat 10:00’de yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıkıyor.

Müge Anlı ile Tatlı Sert yeni bölümüyle 4 Haziran 2021 Cuma günü ATV’den yayınlanacak.

Müge Anlı ile Tatlı Sert telefon numarası ve başvuru hattı

Müge Anlı ile Tatlı Sert programına bağlanmak veya programa katılmak için başvuru yapılması gerekmektedir. Başvuru numarası ise 0 535 663 52 52’dir.

Müge Anlı ile Tatlı Sert yorumcuları kimdir?

Müge Anlı ile Tatlı Sert programı yıllardır ekranlara geliyor. Programda sunucu ve yapımcı olarak görev yapan Müge Anlı’nın yanı sıra yorumcu olarak Avukat Rahmi Özkan ve Prof. Dr. Arif Verimli yer alıyor. İkili uzun yıllardır programda yer almakla birlikte olaylara ilişkin görüşleri ve değerlendirmeleriyle dikkat çekiyor.

Arif Verimli ve Rahmi Özkan son bölümlerde programda yer almamasıyla gündem olmuştu. Arif Verimli ve Rahmi Özkan’ın programda yer almaması, ayrılık iddialarını gündeme getirse de, Müge Anlı pandemi nedeniyle getirilen 65 yaş üstü yasağı ardından artan vakalar nedeniyle her iki ismin de bir süre programda ayrı kalacağını ancak vaka sayılarının düşmesi ve normale dönüşle birlikte iki isminde programa yeniden dahil olacağını açıkladı.

Müge Anlı İle Tatlı Sert hakkında

Müge Anlı ile Tatlı Sert programı 13 yıl önce ekranlara geldi ve o günden itibaren aralıksız olarak yayın hayatına devam etti. İlk olarak 2008 yılında ATV ekranlarında yayın hayatına başlayan programda bu güne kadar 3150 kayıp bulunurken, 164 faili meçhul cinayet ortaya çıkarılmış ve 875 aile bir araya getirilmiştir.

13 sezondur ekranlarda olan programın sunucusu Müge Anlı, aynı zamanda programın yapımcısıdır. Uzun yıllardır ekranlarda yer almasına karşında her bölümüyle dikkat çeken, gündüz kuşağının en çok takip edilen programı olan Müge Anlı ile Tatlı Sert yeni bölümleriyle yayın hayatına ATV ekranlarında devam ediyor.


Son Güncelleme: 04.06.2021 12:30
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Anahtar Kelimeler:
16 Nisan CumaMüge Anlı
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