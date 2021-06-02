İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Son Dakika.. Meteoroloji İstanbul için sarı uyarı verdi
Son Dakika.. Meteoroloji İstanbul için...
Google Fotoğraflara yeni güncelleme! Artık sınırsız fotoğraf yedekleme olmayacak!
Son Dakika
Google Fotoğraflara yeni güncelleme! Artık...
Türkiye'de de kullanılan CoronaVac aşısına DSÖ'den acil kullanım onayı verildi!
Son Dakika
Türkiye'de de kullanılan CoronaVac aşısına...
40 yaş ve üzeri öğretmenler için randevu sistemi açıldı!
Son Dakika
40 yaş ve üzeri öğretmenler...

Müge Anlı ATV canlı izle – 2 Haziran 2021 Çarşamba tek parça Müge Anlı yeni son bölüm tekrarı izle

Müge Anlı ile Tatlı Sert yeni bölüm merakla bekleniyor. Her bölümü ilgiyle takip edilen Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayın izle, tek parça olarak ATV ekranlarında olacak. Müge Anlı yeni bölüm tekrarı ful HD ve kesintisiz şekilde 2 Haziran 2021 Çarşamba günü izleyicisiyle buluşuyor.

02 Haziran 2021 Çarşamba 09:30
Müge Anlı ATV canlı izle – 2 Haziran 2021 Çarşamba tek parça Müge Anlı yeni son bölüm tekrarı izle
Takip Et:

Ekranların ilgiyle takip edilen gündüz kuşağı programı Müge Anlı ile Tatlı Sert yeni bölüm canlı ile olarak ATV ekranlarında izleyicisiyle buluşuyor. Hafta içi her gün ekranlara gelen Müge Anlı ile Tatlı Sert 2 Haziran 2021 Çarşamba günü yeni bölümüyle yayınlanacak.

Uzun yıllardır ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında faili meçhul cinayetler, kayıp vakaları ve birçok gizemli olayın sır perdesi aralanıyor. Canlı izle Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayın tek parça ve kesintisiz olarak ATV ekranlarında olacak.

Müge Anlı ile Tatlı Sert 2 Haziran 2021 Çarşamba günü yeni haftanın ilk bölümüyle saatler 10:00’ı gösterdiğinde ATV’de.

Müge Anlı ile Tatlı Sert yeni bölüm ne zaman?

Müge Anlı ile Tatlı Sert son olarak 1 Haziran Salı günü yayınlandı. Ardından iki gün boyunca yayınlanmayan programın yeni haftayla birlikte ekranlara dönmesi bekleniyor. Hafta içi her gün ekranlara gelen Müge Anlı ile Tatlı Sert yeni bölüm canlı izle ve tek parça olarak 2 Haziran 2021 Çarşamba günü saat 10:00’de ekranlara gelecek. Müge Anlı ile Tatlı Sert ful HD canlı izle olarak yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor.

Müge Anlı ile Tatlı Sert son bölümde ne oldu, Müge Anlı ne zaman başladı, Müge Anlı’da bugün neler oldu ve Müge Anlı yeni bölüm saat kaçta gibi merak edilen tüm bu soruların yanıtınızı haberimizde bulabilirsiniz.

Müge Anlı 2 Haziran Çarşamba ful hd izlemek için tıklayınız.

Müge Anlı ile Tatlı Sert son bölümde ne oldu?

Müge Anlı ile Tatlı Sert programının son bölümünde Malatya’nın Darende ilçesinde yaşayan Fatma Öz yaklaşık 40 gün önce ailesinin yanından ayrılıp kimseye haber vermemişti. Bu konunun masaya yatırıldığı bölümde Öz, ailesinin kayıp başvurusu yapmasının ardından polis ekiplerince aranmaya başlamıştır. Fatma Öz’ün ilişkisi olduğu söylenen Bahri programa katıldı ve ardından intihara kalkıştı. Bahri 25 Mayıs tarihinde çenesinin altından tek el ateş ederek kendisini vurdu. Kurşun elmacık kemiğinden çıktı ve Bahri ağır yaralandı.

Gözaltına alınan Bahri ifadesinde cinayeti itiraf etti ve Fatma Öz’ü Gürün ilçesindeki Kavak Köyü yakınlarındaki boş araziye gömdüğünü söyledi. Olayla ilgili inceleme ise devam ediyor.

Müge Anlı ile Tatlı Sert saat kaçta?

ATV ekranlarının klasiği haline gelen Müge Anlı ile Tatlı Sert programı hafta içi her gün saat 10:00’de yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıkıyor.

Müge Anlı ile Tatlı Sert yeni bölümüyle 2 Haziran 2021 Çarşamba günü ATV’den yayınlanacak.

Müge Anlı ile Tatlı Sert telefon numarası ve başvuru hattı

Müge Anlı ile Tatlı Sert programına bağlanmak veya programa katılmak için başvuru yapılması gerekmektedir. Başvuru numarası ise 0 535 663 52 52’dir.

Müge Anlı ile Tatlı Sert yorumcuları kimdir?

Müge Anlı ile Tatlı Sert programı yıllardır ekranlara geliyor. Programda sunucu ve yapımcı olarak görev yapan Müge Anlı’nın yanı sıra yorumcu olarak Avukat Rahmi Özkan ve Prof. Dr. Arif Verimli yer alıyor. İkili uzun yıllardır programda yer almakla birlikte olaylara ilişkin görüşleri ve değerlendirmeleriyle dikkat çekiyor.

Arif Verimli ve Rahmi Özkan son bölümlerde programda yer almamasıyla gündem olmuştu. Arif Verimli ve Rahmi Özkan’ın programda yer almaması, ayrılık iddialarını gündeme getirse de, Müge Anlı pandemi nedeniyle getirilen 65 yaş üstü yasağı ardından artan vakalar nedeniyle her iki ismin de bir süre programda ayrı kalacağını ancak vaka sayılarının düşmesi ve normale dönüşle birlikte iki isminde programa yeniden dahil olacağını açıkladı.

Müge Anlı İle Tatlı Sert hakkında

Müge Anlı ile Tatlı Sert programı 13 yıl önce ekranlara geldi ve o günden itibaren aralıksız olarak yayın hayatına devam etti. İlk olarak 2008 yılında ATV ekranlarında yayın hayatına başlayan programda bu güne kadar 3150 kayıp bulunurken, 164 faili meçhul cinayet ortaya çıkarılmış ve 875 aile bir araya getirilmiştir.

13 sezondur ekranlarda olan programın sunucusu Müge Anlı, aynı zamanda programın yapımcısıdır. Uzun yıllardır ekranlarda yer almasına karşında her bölümüyle dikkat çeken, gündüz kuşağının en çok takip edilen programı olan Müge Anlı ile Tatlı Sert yeni bölümleriyle yayın hayatına ATV ekranlarında devam ediyor.


Son Güncelleme: 02.06.2021 09:30
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
IzleATVMüge Anlı Ile Tatlı Sert
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Doğa Özüm kimdir? Nerelidir?
Doğa Özüm kimdir? Nerelidir?
Nicole Faria kimdir? Nicole Faria hakkında bilgiler
Nicole Faria kimdir? Nicole Faria hakkında bilgiler
Burak Berkay Akgül kimdir? Yer aldığı yapımlar nelerdir? Yaşı ve boyu
Burak Berkay Akgül kimdir? Yer aldığı yapımlar nelerdir? Yaşı ve boyu
2021 yaz aylarında yeni başlayacak diziler neler?
2021 yaz aylarında yeni başlayacak diziler neler?
Yeşilçam'ın usta ismi yönetmen “Ertem Göreç” vefat etti
Yeşilçam'ın usta ismi yönetmen “Ertem Göreç” vefat etti
Feyat Duman kimdir? Bulunduğu yapımlar neler? Kaç yaşında ve boyu ne?
Feyat Duman kimdir? Bulunduğu yapımlar neler? Kaç yaşında ve boyu ne?

Popüler Haberler

Müge Anlı ATV canlı izle – 2 Haziran 2021 Çarşamba tek parça Müge Anlı yeni son bölüm tekrarı izle
Bu akşam hangi diziler var? 2 Haziran 2021 Çarşamba Bugün hangi kanalda hangi dizi var? TV yayın akışı tam liste
2 Haziran 2021 Çarşamba Fox TV yayın akışında hangi diziler var? Saat kaçta hangi program var?
Doğa Özüm kimdir? Nerelidir?
TRT Spor'da 2 Haziran 2021 Çarşamba tarihinde ne var? 2 Haziran 2021 Çarşamba yayın akışında neler yer alıyor?
TV 8'de 2 Haziran 2021 Çarşamba tarihinde ne var? TV 8 2 Haziran 2021 Çarşamba günü hangi diziler, programlar ve filmleri yayınlayacak?
Star TV 2 Haziran 2021 Çarşamba günü hangi diziler, programlar ve filmleri yayınlayacak?
Kanal D canlı yayın akışı 2 Haziran 2021 Çarşamba Kanal D'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
2 Haziran 2021 Çarşamba ATV yayın akışı! Bugün hangi filmler var?
TRT 1'de 2 Haziran 2021 Çarşamba tarihinde ne var? TRT 1 2 Haziran 2021 Çarşamba günü hangi diziler, programlar ve filmleri yayınlayacak?
Uyanış Büyük Selçuklu Ebul Kasım kimdir, gerçek tarihte var mıydı?
Gülten Kesgin kimdir? Gülten Kesgin kaç yaşındadır?
Sensiz olmaz dizisi Paro kimdir? Kaç yaşındadır, dini Nedir? Sanaya İrani
Star TV canlı yayın akışı 29 Mayıs 2021 Cumartesi Star TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar TAMAMDIR
Gürcistan’a nasıl gidilir, tatil nasıl? 2021 Gürcistan’a gitmeden önce bilinmesi gerekenler nelerdir?
Burak Berkay Akgül kimdir? Yer aldığı yapımlar nelerdir? Yaşı ve boyu
2020-2021 üniversitelerin eğitim öğretim yılı ikinci öğretim ücretleri ne kadardır?
Türkan Hanımın Konağı dizisi nerede çekiliyor? Dizi seti hangi şehirde, hangi semtde
MSÜ hava harp okuluna nasıl girilir? 2021 MSÜ Hava Harp Okulu giriş şartları
Survivor 2021 22. Hafta halk oylaması SMS sıralaması belli oldu mu? EXXEN Survivor halk oylaması Kırmızı Mavi Takım SMS sıralamasında kim kaçıncı oldu, kim elendi? 1 Haziran Salı Survivor SMS sıralaması
Nicole Faria kimdir? Nicole Faria hakkında bilgiler

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.