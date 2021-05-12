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Müge Anlı ATV canlı izle – 11 Mayıs 2021 Salı tek parça Müge Anlı yeni son bölüm tekrarı izle

Müge Anlı ile Tatlı Sert yeni bölüm merakla bekleniyor. Her bölümü ilgiyle takip edilen Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayın izle, tek parça olarak ATV ekranlarında olacak. Programın sevenleri son bölüm tekrarı izle ve yeni bölümde ne olacak sorularını merak ediyor. Müge Anlı yeni bölümüyle ful HD ve kesintisiz şekilde 11 Mayıs 2021 Salı günü izleyicisiyle buluşuyor.

12 Mayıs 2021 Çarşamba 03:55
Müge Anlı ATV canlı izle – 11 Mayıs 2021 Salı tek parça Müge Anlı yeni son bölüm tekrarı izle
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Ekranların ilgiyle takip edilen gündüz kuşağı programı Müge Anlı ile Tatlı Sert yeni bölüm canlı ile olarak ATV ekranlarında izleyicisiyle buluşuyor. Hafta içi her gün ekranlara gelen Müge Anlı ile Tatlı Sert 11 Mayıs Salı günü yeni bölümüyle yayınlanacak.

Uzun yıllardır ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında faili meçhul cinayetler, kayıp vakaları ve birçok gizemli olayın sır perdesi aralanıyor. Canlı izle Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayın tek parça ve kesintisiz olarak ATV ekranlarında olacak.

Müge Anlı ile Tatlı Sert 11 Mayıs 2021 Salı günü yeni haftanın ilk bölümüyle saatler 10:00’ı gösterdiğinde ATV’de.

Müge Anlı ile Tatlı Sert yeni bölüm ne zaman?

Müge Anlı ile Tatlı Sert son olarak 10 Mayıs Pazartesi günü yayınlandı. Hafta içi her gün ekranlara gelen Müge Anlı ile Tatlı Sert yeni bölüm canlı izle ve tek parça olarak 11 Mayıs 2021 Salı günü saat 10:00’de ekranlara gelecek. Müge Anlı ile Tatlı Sert ful HD canlı izle olarak yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor.

Müge Anlı ile Tatlı Sert son bölümde ne oldu, Müge Anlı ne zaman başladı, Müge Anlı’da bugün neler oldu ve Müge Anlı yeni bölüm saat kaçta gibi merak edilen tüm bu soruların yanıtınızı haberimizde bulabilirsiniz.

Müge Anlı ile Tatlı Sert son bölümde ne oldu?

Müge Anlı ile Tatlı Sert programının 10 Mayıs Pazartesi günü haftanın ilk gününde yayınlanan bölümünde Germiyen cinayeti ve Lütfiye gündüzün kayıp durumu masaya yatırıldı. İki olayın da birbiriyle bağlantılı olma ihtimali üzerinden konuşuldu ve stüdyodaki konukların arasında bazı tartışmalar yaşandı.

Şu anda tutuklu olan Ahmet’in iki cinayeti işlediği ancak Lütfiye’nin eşi Duran’ın bu olayı bildiği iddia ediliyor. Duran Bey’in eşinin öldürülmesinde sakladığı bazı durumların olduğuna dair konuşmalar bugün herkesi şoka uğrattı.

Müge Anlı son bölüm tekrarı izlemek için tıklayınız.

Müge Anlı ile Tatlı Sert saat kaçta?

ATV ekranlarının klasiği haline gelen Müge Anlı ile Tatlı Sert programı hafta içi her gün saat 10:00’de yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıkıyor.

Müge Anlı ile Tatlı Sert yeni bölümüyle 11 Mayıs 2021 Salı günü ATV’den yayınlanacak.

Müge Anlı ile Tatlı Sert telefon numarası ve başvuru hattı

Müge Anlı ile Tatlı Sert programına bağlanmak veya programa katılmak için başvuru yapılması gerekmektedir. Başvuru numarası ise 0 535 663 52 52’dir.

Müge Anlı ile Tatlı Sert yorumcuları kimdir?

Müge Anlı ile Tatlı Sert programı yıllardır ekranlara geliyor. Programda sunucu ve yapımcı olarak görev yapan Müge Anlı’nın yanı sıra yorumcu olarak Avukat Rahmi Özkan ve Prof. Dr. Arif Verimli yer alıyor. İkili uzun yıllardır programda yer almakla birlikte olaylara ilişkin görüşleri ve değerlendirmeleriyle dikkat çekiyor.

Arif Verimli ve Rahmi Özkan son bölümlerde programda yer almamasıyla gündem olmuştu. Arif Verimli ve Rahmi Özkan’ın programda yer almaması, ayrılık iddialarını gündeme getirse de, Müge Anlı pandemi nedeniyle getirilen 65 yaş üstü yasağı ardından artan vakalar nedeniyle her iki ismin de bir süre programda ayrı kalacağını ancak vaka sayılarının düşmesi ve normale dönüşle birlikte iki isminde programa yeniden dahil olacağını açıkladı.

Müge Anlı İle Tatlı Sert hakkında

Müge Anlı ile Tatlı Sert programı 13 yıl önce ekranlara geldi ve o günden itibaren aralıksız olarak yayın hayatına devam etti. İlk olarak 2008 yılında ATV ekranlarında yayın hayatına başlayan programda bu güne kadar 3150 kayıp bulunurken, 164 faili meçhul cinayet ortaya çıkarılmış ve 875 aile bir araya getirilmiştir.

13 sezondur ekranlarda olan programın sunucusu Müge Anlı, aynı zamanda programın yapımcısıdır. Uzun yıllardır ekranlarda yer almasına karşında her bölümüyle dikkat çeken, gündüz kuşağının en çok takip edilen programı olan Müge Anlı ile Tatlı Sert yeni bölümleriyle yayın hayatına ATV ekranlarında devam ediyor.

Müge Anlı İle Tatlı Sert 11 Mayıs Salı yeni bölüm tek parça izlemek için tıklayınız.


Son Güncelleme: 12.05.2021 03:55
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Anahtar Kelimeler:
16 Nisan CumaMüge Anlı
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