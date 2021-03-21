Müge Anlı Arif Verimli olayı ne, neden küstüler? Arif Verimli açıkladı

ATV ekranlarında izleyici ile buluşan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında, geçtiğimiz dönemde bir ayrılık gerçekleşmişti. Uzun seneler boyunca Müge Anlı ile birlikte çalışan Prof. Dr. Arif Verimli, Müge Anlı ile Tatlı Sert programından ayrıldığını programın takipçilerine duyurmuştu. Bu ayrılığın ardından programı yakından takip eden insanlar, ayrılığın sebebini merak etmeye başlamıştı. Sonrasında ise Müge Anlı ile Arif Verimli’nin arasının açık olduğu ve bu yüzden Arif Verimli’nin programdan ayrıldığı iddia edilmişti. Konuyla ilgili Arif Verimli’den yeni bir açıklama geldi.

Arif Verimli

Müge Anlı’nın programından neden ayrıldı?

Arif Verimli yaptığı açıklamada, kimseye küs olmadığını söyledi. ‘Ben kimseye küsmem ama gidince de dönmem.’ açıklaması yapan Arif Verimli, ayrılığın sebebinin mesleki değerlerle ilgili olduğunu söyledi. Mesleki sınırlarına müdahale edildiği için ayrıldığını söyleyen Verimli, ‘Çok konuşan çok bilen değildir.’ diyerek açıklamasını sonlandırdı.