Müge Anlı Arif Verimli neden yok, neden ayrıldı? Arif Verimli geri dönecek mi? Arif Verimli ayrılığı duyurdu!

ATV ekranlarının vazgeçilmez gündüz kuşağı programı Müge Anlı ile Tatlı Sert’te beklenmedik bir ayrılık yaşandı. 2008 yılından beri yayınlanan programda 12 senedir danışmanlık yapan başarılı psikiyatr Prof.Dr. Arif Verimli, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamasında programdan ayrıldığını belirtti.

Bu açıklamanın ardından da yine aynı programda görev alan Adli Tıp Uzmanı Şevki Sözen ile aralarının bozuk olduğu ve Verimli’nin ayrılık sebebinin bu anlaşmazlıktan kaynaklandığı anlaşıldı.

Arif Verimli'nin Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamaya buradan ulaşabilirsiniz.