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Müge Anlı Arif Verimli neden yok, neden ayrıldı? Arif Verimli geri dönecek mi? Arif Verimli ayrılığı duyurdu!

ATV ekranlarının fenomen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert'de bir veda yaşandı. Psikiyatrist Prof.Dr. Arif Verimli programdan ayrıldığını açıkladı. Verimli, Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamasında konuya açıklık getirdi. Peki Arif Verimli programdan neden ayrıldı? Haberimizde detaylarını bulabileceksiniz.

15 Şubat 2021 Pazartesi 18:10
Müge Anlı Arif Verimli neden yok, neden ayrıldı? Arif Verimli geri dönecek mi? Arif Verimli ayrılığı duyurdu!
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ATV ekranlarının vazgeçilmez gündüz kuşağı programı Müge Anlı ile Tatlı Sert’te beklenmedik bir ayrılık yaşandı. 2008 yılından beri yayınlanan programda 12 senedir danışmanlık yapan başarılı psikiyatr Prof.Dr. Arif Verimli, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamasında programdan ayrıldığını belirtti.

Bu açıklamanın ardından da yine aynı programda görev alan Adli Tıp Uzmanı Şevki Sözen ile aralarının bozuk olduğu ve Verimli’nin ayrılık sebebinin bu anlaşmazlıktan kaynaklandığı anlaşıldı.

Arif Verimli'nin Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamaya buradan ulaşabilirsiniz.



Son Güncelleme: 15.02.2021 18:10
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Müge AnlıArif VerimliATV
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