Müge Anlı Arif Hoca dönecek mi?

Müge Anlı ve Tatlı Sert programında seyirciler, Arif Hoca'yı bulamayınca konuyu intenetten incelemeye başladılar. Arif Verimli, programdan ayrıldı mı, neden bulunmuyor? Arif Hoca, Müge Anlı'ya dönecek mi?
Programa bir süredir katılmayan ve seyircilerin dikkatini çeken psikiyatrist Arif Verimli, 12 Şubat 2021 tarihinde Müge Anlı’dan ayrılacağını sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu. İnstagram hesabı üzerinden yapmış olduğu açıklamada, “Diş hekimliği ve tıptaki sınırlamalarımın yaşam tarzım, aşılmaz düşüncem ve mesleki ilkelerim olduğunu bilmek. Sağlığım olmak istemiyorum. “ifadelerine yer verdi.
27 Ocak'ta sunucu Müge Anlı, stüdyoda olmayan Verimli hakkında konuştu. Anlı, bir keresinde Arif Verimli'nin işi ertelenemeyeceğinden dolayı katılamayacağını dile getirmişti.