Müge Anlı Arif Hoca dönecek mi?

Müge Anlı ve Tatlı Sert programında seyirciler, Arif Hoca'yı bulamayınca konuyu intenetten incelemeye başladılar. Arif Verimli, programdan ayrıldı mı, neden bulunmuyor? Arif Hoca, Müge Anlı'ya dönecek mi?

Müge Anlı ile Tatlı Sert programının psikiyatri profesörü Dr. Arif Verimli bir veda açıklaması yaptı. Psikiyatrist Verimli, sosyal medya hesabından yapmış olduğu açıklamada 13 yıllık konsültasyon sürecinden vazgeçtiğini, yüksek hassasiyet gösterme çabalarının sağlığına işaret ederek onu yorduğunu duyurdu. Peki Arif Verimli, Müge Anlı’dan neden ayrıldı?

Programa bir süredir katılmayan ve seyircilerin dikkatini çeken psikiyatrist Arif Verimli, 12 Şubat 2021 tarihinde Müge Anlı’dan ayrılacağını sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu. İnstagram hesabı üzerinden yapmış olduğu açıklamada, “Diş hekimliği ve tıptaki sınırlamalarımın yaşam tarzım, aşılmaz düşüncem ve mesleki ilkelerim olduğunu bilmek. Sağlığım olmak istemiyorum. “ifadelerine yer verdi.

27 Ocak'ta sunucu Müge Anlı, stüdyoda olmayan Verimli hakkında konuştu. Anlı, bir keresinde Arif Verimli'nin işi ertelenemeyeceğinden dolayı katılamayacağını dile getirmişti.