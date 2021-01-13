Müge Anlı Ali Toprak’ın katili kimcinayet çözüldü mü?

Müge Anlı ile Tatlı Sert Programında gündem olan Ali Toprak cinayeti baş şüphelisi kim? Ali Toprak’ı kim öldürdü? Muz serasında işlenen cinayette Ali Toprak’ın karısı müge anlı ya başvurarak cinayetin aydınlatılmasını istedi. 44 yaşında iki çocuk babası Ali Toprak dört buçuk ay önce muz serasında öldürülmesinin sonucunda Müge Anlı olayı araştırmaya başladı.

Ali Toprak’ın katili kim?

ATV de bir gündüz kuşağı programı olan Müge Anlı ile Tatlı Sert her günküki gibi yine kendi yayın saatinde reyting rekortmeni oldu. Bugünkü canlı yayın konusu bir cinayet olayıydı. Dört buçuk ay önce Mersin Anamur’da çalıştığı muz serasında ölü bulunan Ali Toprak’ın eşi seraya sulamaya gittiği sırada eşinin cansız bedeni ile karşılaştığını katilinin araştırılıp bulunmasını istediğini belirtti.

Karısıyla birlikte manavlık yapan Ali Toprak. Öldürüldüğü günün akşamında arkadaşlarıyla akşam yemeği için randevulaşmıştı. Eşiyle farklı seraları sulayan Alime Toprak işinin bitirip Ali Toprak’ın yanına gittiğinde cansız bedeni ile karşılaştığını söyledi. O anı canlandırmak ve cinayetin daha çabuk açıklanması amacıyla Müge Anlı’nın ekibi olay yerinde incelemeye başladı.

Cinayet yerinden ilginç açıklama!

O an seraya bakmak için gelen Ali Toprağın komşusu kapının önce kapalı olduğunu daha sonra açmak için çalıştığında Ali Toprak’ı kanlar içinde bulduğunu anlattı. Açıklamasında Ali Toprak’ın eşi Alime Toprak’ın iki buçuk saat boyunca yardım istemediğini bildirdi.

Müge Anlı Alime Toprak’tan şüphelendi. Alime Toprak “bayılmıştım”

Maktulün arkadaşı Ahmet Yaşar Kantar’dan şok iddia

Sorulan sorulara şüpheli açıklamalarda yanıt veren Alime Toprak eşini o halde görünce iki buçuk saat boyunca bayılıp kaldığını ifade etti.

Alime Toprak’ın iki saat boyunca yardım istemediğini açıklayan komşu A. Yaşar Kantar daha sonra kapıyı açtığında Alime Toprak ‘ın üzerinde kan lekesinin bulunmadığını. “Ben Ali’yi sormasam eşi Alime Toprak Ali’ye ne olduğunu söyleyeceği yoktu” dedi.

Henüz Ali Toprak'ın katilleri bulunmadı.Müge Anlı ve ekibi araştırmalara devam ediyor.