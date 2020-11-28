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Müge Anlı adli tıp uzmanı Şevki Sözen neden yok?

ATV'nin sevilen yapımı Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yer alan konuşmacılardan biri olan Şevki Sözen 1 haftadır ekranlarda görünmüyor. Şevki Sözen, erkek kardeşini bir trafik kazasında kaybettiğinden dolayı programa biraz ara vermiştir.

28 Kasım 2020 Cumartesi 22:08
Müge Anlı adli tıp uzmanı Şevki Sözen neden yok?
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Şevki Sözen Niçin Yok? Müge Anlı Açıkladı!

Şevki Sözen’in ekranlarda olmaması üzerine Müge Anlı Sözen adına açıklamada bulundu.

Şevki Sözen’ in ekranlarda olmayışı izleyicilerin dikkatinden kaçmadı. ATV ‘ de başarılı bir program yürüten Müge Anlı bu konuda açıklamada bulundu.

Şevki hocanın ekranlarda olmaması merak edildi. Müge Anlı tarafından bu konuda açıklama geldi. Hafta içi 5 gün ATV ‘ de olan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yer alan adli tıp uzmanı Şevki Sözen bir haftadır ekranlarda görünmüyor.

Müge Anlının programında yer alan konuşmacılardan biri olan Adli Tıp Uzmanı Mehmet Şevki Sözen’ in 1 haftadır ekranlarda olmaması izleyiciler tarafından merak edildi. Sözen’ in programdan ayrılmış olabileceği düşünüldü.

Merak konusu olan konuyla alakalı açıklamada bulunan Müge Anlı, Şevki Sözen’ in erkek kardeşinin bir motosiklet kazası yaptığını ve bu olay sonucu hayatını kaybettiğini izleyicilere duyurdu. Sözen’ in acı haberi aldıktan sonra programa bir süre devam etmeyeceği açıklandı.



Son Güncelleme: 28.11.2020 22:08
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Anahtar Kelimeler:
Müge Anlışevki SözenAdli Tıp Uzmanı
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