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Müge Anlı adli tıp uzmanı Şevki Sözen neden yok, geri gelecek mi?

Gündemde dikkat çeken Müge Anlı adli tıp uzmanı Şevki Sözen neden yok, geri gelecek mi? haberine ilişkin sıcak gelişmeler basına aktarılmaya devam ediyor. Yazar kadromuzun, en güncel ayrıntılarıyla kaleme aldığı Müge Anlı adli tıp uzmanı Şevki Sözen neden yok, geri gelecek mi? haberini 06.12.2020 tarihli yayınımızdan okuyabilirsiniz.

06 Aralık 2020 Pazar 01:00
Müge Anlı adli tıp uzmanı Şevki Sözen neden yok, geri gelecek mi?
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Şevki Sözen Niçin Yok? Müge Anlı Açıkladı!

Şevki Sözen’in ekranlarda olmaması üzerine Müge Anlı Sözen adına açıklamada bulundu.

Şevki Sözen’ in ekranlarda olmayışı izleyicilerin dikkatinden kaçmadı. ATV ‘ de başarılı bir program yürüten Müge Anlı bu konuda açıklamada bulundu.

Şevki hocanın ekranlarda olmaması merak edildi. Müge Anlı tarafından bu konuda açıklama geldi. Hafta içi 5 gün ATV ‘ de olan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yer alan adli tıp uzmanı Şevki Sözen bir haftadır ekranlarda görünmüyor.

Müge Anlının programında yer alan konuşmacılardan biri olan Adli Tıp Uzmanı Mehmet Şevki Sözen’ in 1 haftadır ekranlarda olmaması izleyiciler tarafından merak edildi. Sözen’ in programdan ayrılmış olabileceği düşünüldü.

Merak konusu olan konuyla alakalı açıklamada bulunan Müge Anlı, Şevki Sözen’ in erkek kardeşinin bir motosiklet kazası yaptığını ve bu olay sonucu hayatını kaybettiğini izleyicilere duyurdu. Sözen’ in acı haberi aldıktan sonra programa bir süre devam etmeyeceği açıklandı.



Son Güncelleme: 06.12.2020 01:00
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Adli Tıp Uzmanışevki SözenMüge Anlı
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