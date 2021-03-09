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Müge Anlı Adem Bozkurt nerede?

Ekranların en çok izlenen programı olan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında skandal bir olay yaşandı. 48 yaşındaki Adem Bozkurt şüpheli bir şekilde kayboldu ve uzun süredir bulunamıyor. İzleyiciler Adem Bozkurt’a ne oldu sorusunun yanıtlarını arıyor.

09 Mart 2021 Salı 14:44
Müge Anlı Adem Bozkurt nerede?
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Türkiye’nin en çok izlenen ve sevilerek takip edilen programların başında Müge Anlı ile Tatlı Sert programı gelmektedir. Öyle ki gündüz kuşağının en çok izlenen program olmayı başarıyor. Son olarak Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yine skandal bir olay yaşandı. Adem Bozkurt isimli bir şahıs 5 Mart Cuma günü Samsun’da kayboldu. Kaybolan vatandaşın üzerine henüz ulaşılamadı. İzleyiciler Adem Bozkurt’a ne oldu sorusunun yanıtlarını arıyor. Adem Bozkurt’un babasıyla yaptığı görüşmeler ortaya çıktı. Aynı zamanda kendisi sıkı bir kumar takipçisiydi. Canlı yayına bağlanan Mustafa Ulusoy ise Adem Bozkurt ile yakın arkadaş olduklarını, ancak son karşılaşmalarında çok ciddi bir kavga ettiklerini, kavgada Adem Bozkurt’un kendisine ağza alınmayacak küfürler ettiğini ifade etti. Yapılan bu araştırmaların ve ifadelerin neticesinde Adem Bozkurt’un şu an nerede olduğuna dair İpuçları elde edilmeye çalışılıyor. Yapılacak çalışmaların ardından Adem Bozkurt’a ne oldu sorusunun yanıtı bulunacak.



Son Güncelleme: 09.03.2021 14:44
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Anahtar Kelimeler:
Adem BozkurtMüge Anlı
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