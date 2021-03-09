Müge Anlı Adem Bozkurt nerede?

Türkiye’nin en çok izlenen ve sevilerek takip edilen programların başındaile Tatlı Sert programı gelmektedir. Öyle ki gündüz kuşağının en çok izlenen program olmayı başarıyor. Son olarak Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yine skandal bir olay yaşandı.isimli bir şahıs 5 Mart Cuma günü Samsun’da kayboldu. Kaybolan vatandaşın üzerine henüz ulaşılamadı. İzleyiciler Adem Bozkurt’a ne oldu sorusunun yanıtlarını arıyor. Adem Bozkurt’un babasıyla yaptığı görüşmeler ortaya çıktı. Aynı zamanda kendisi sıkı bir kumar takipçisiydi. Canlı yayına bağlanan Mustafa Ulusoy ise Adem Bozkurt ile yakın arkadaş olduklarını, ancak son karşılaşmalarında çok ciddi bir kavga ettiklerini, kavgada Adem Bozkurt’un kendisine ağza alınmayacak küfürler ettiğini ifade etti. Yapılan bu araştırmaların ve ifadelerin neticesinde Adem Bozkurt’un şu an nerede olduğuna dair İpuçları elde edilmeye çalışılıyor. Yapılacak çalışmaların ardından Adem Bozkurt’a ne oldu sorusunun yanıtı bulunacak.