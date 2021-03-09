Müge Anlı 9 Mart 2021 Salı ATV YOUTUBE

Uzun yıllardır süren ATV ekranlarında yer edinen ve Türkiye halkı tarafından oldukça sevilen ve desteklenen araştırmacı gazeteci Müge Anlı her zaman ki gibi bugünde tarihler 9 Mart 2021 Salı’yı gösterirken saat 10.00’da ATV ekranlarında yer aldı. Faili meçhul cinayetlerin peşini bırakmayan ve kayıp kişileri bulan Müge Anlı ve ekibinde bugün hangi olaylar ele alındı. Hafta içi her gün sabah saatlerinde birçok kişiyi ekran başına toplayan sunucu cinayete kurban giden kişileri tüm gerçekliği ile ortaya sunmaya devam ediyor.

Mervenur Polat ile gündeme gelen program acı gerçekleri açıklarken 20 yaşındaki kızın cesedine ulaşıldı. Arkadaşı tarafından öldürülen genç kadına önce tecavüz edildi ve daha sonra öldürüldü. Programa gelen genç kızın ailesi ise Müge Anlı’dan yardım isterken üstü kapanan cinayetin bilinmeyen gerçekleri ortaya çıktı.





Katil zanlısı Cüneyt Akyol genç kızı folyoya sararak evinin terasında bekletti. Gözaltına alınan adam Cesedi babasının evine kurye ile gönderdiğini açıklamıştı. Konu ile alakalı Emniyet Müdürlüğü takip ederken bugün memleketi Kayseri’de genç kız gözyaşları ile toprağa verildi.

Mervenur Polat cinayetinde genç kızın son görüldüğü yerin iş hanı olduğunu ortaya çıktı. Esnaflar ve görgü tanıkları genç kadını gördüğünü söyledi. Genç kızı son kez gören kişi Gökhan Hamurcu olması ise kafaları karıştırdı. Gökhan Hamurcu iddialarında Cüneyt’in evine gittiğini o sırada genç kızın çıplak halde yorganın altında ağlayarak gördüğünü söyledi. Cüneyt Gökhan Hamurcu’ya ‘sende beraber olmak ister misin’ sorusu karşısında korkup kaçtığını ve 6 metre yükseklikten atladığını açıkladı. İddialar üzerine Gökhan Hamurcu gözaltına alındı.

Diğer bir olay zihinsel engeli bulunan Aleyna Şeker konusu oldu. Ankara’da kaybolan 20 yaşındaki Şeker’i kaçıran genç adam, kıza âşık olduğu için kaçırdığını söyledi. Baba kızının İshak kişisi ile evlenmesini onaylıyor fakat ablası karşı çıkıyor. Aileler Aleyna Şeker hakkında ne karar verecek?

48 yaşındaki 2 çocuk babası Âdem Bozkurt’a ne oldu? Aracı terk edilmiş şekilde bulunan adam bulundu mu? Hepsi ve daha fazlası ATV Youtube kanalında.

Tolga Tomaroğlu’nun sinema filmlerini aratmayan hayat hikayesi Müge Anlı ’da ele alındı. 2 kadının terzi dükkânı işleten birine emanet etmesi sonucu ortadan kaybolan 2 kadına ne oldu? Almanya’ya evlatlık verilen Tolga Tomaroğlu’nun hikayesi ATV Müge Anlı’da

Müge Anlı 9 Mart 2021 Salı yayın akışını izlemek ATV sayfası ‘Müge Anlı ile Tatlı Sert’ programını ziyaret edebilirsiniz.