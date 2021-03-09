İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Almanya’da iki milletvekili istifa etti
Almanya’da iki milletvekili istifa etti
EPDK'dan milyonlarca araç sahibine ucuz akaryakıt önerisi!
Son Dakika
EPDK'dan milyonlarca araç sahibine ucuz...
Koronavirüs salgınında yeni ağır risk grubu belirlendi
Son Dakika
Koronavirüs salgınında yeni ağır risk...
Erzurum'daki yanan su efsanesi şaşkınlık yarattı!
Son Dakika
Erzurum'daki yanan su efsanesi şaşkınlık...

Müge Anlı 9 Mart 2021 Salı ATV YOUTUBE

ATV ekranında sabah programı kuşakları arasında yer alan ‘Müge Anlı ile Tatlı Sert’ 9 Mart 2021 tarihinde neler yaşandı? Mervenur Polat cinayetinde gelişmelerin yaşandığı programda acı gerçek ortaya çıktı. Youtube kanalından ATV Müge Anlı 9 Mart 2021 Salı yayınını izlemek için haberimize göz atabilirsiniz

09 Mart 2021 Salı 14:26
Müge Anlı 9 Mart 2021 Salı ATV YOUTUBE
Takip Et:

Uzun yıllardır süren ATV ekranlarında yer edinen ve Türkiye halkı tarafından oldukça sevilen ve desteklenen araştırmacı gazeteci Müge Anlı her zaman ki gibi bugünde tarihler 9 Mart 2021 Salı’yı gösterirken saat 10.00’da ATV ekranlarında yer aldı. Faili meçhul cinayetlerin peşini bırakmayan ve kayıp kişileri bulan Müge Anlı ve ekibinde bugün hangi olaylar ele alındı. Hafta içi her gün sabah saatlerinde birçok kişiyi ekran başına toplayan sunucu cinayete kurban giden kişileri tüm gerçekliği ile ortaya sunmaya devam ediyor.

Mervenur Polat ile gündeme gelen program acı gerçekleri açıklarken 20 yaşındaki kızın cesedine ulaşıldı. Arkadaşı tarafından öldürülen genç kadına önce tecavüz edildi ve daha sonra öldürüldü. Programa gelen genç kızın ailesi ise Müge Anlı’dan yardım isterken üstü kapanan cinayetin bilinmeyen gerçekleri ortaya çıktı.

Katil zanlısı Cüneyt Akyol genç kızı folyoya sararak evinin terasında bekletti. Gözaltına alınan adam Cesedi babasının evine kurye ile gönderdiğini açıklamıştı. Konu ile alakalı Emniyet Müdürlüğü takip ederken bugün memleketi Kayseri’de genç kız gözyaşları ile toprağa verildi.

Mervenur Polat cinayetinde genç kızın son görüldüğü yerin iş hanı olduğunu ortaya çıktı. Esnaflar ve görgü tanıkları genç kadını gördüğünü söyledi. Genç kızı son kez gören kişi Gökhan Hamurcu olması ise kafaları karıştırdı.  Gökhan Hamurcu iddialarında Cüneyt’in evine gittiğini o sırada genç kızın çıplak halde yorganın altında ağlayarak gördüğünü söyledi. Cüneyt Gökhan Hamurcu’ya ‘sende beraber olmak ister misin’ sorusu karşısında korkup kaçtığını ve 6 metre yükseklikten atladığını açıkladı. İddialar üzerine Gökhan Hamurcu gözaltına alındı.

Diğer bir olay zihinsel engeli bulunan Aleyna Şeker konusu oldu. Ankara’da kaybolan 20 yaşındaki Şeker’i kaçıran genç adam, kıza âşık olduğu için kaçırdığını söyledi. Baba kızının İshak kişisi ile evlenmesini onaylıyor fakat ablası karşı çıkıyor. Aileler Aleyna Şeker hakkında ne karar verecek?

48 yaşındaki 2 çocuk babası Âdem Bozkurt’a ne oldu? Aracı terk edilmiş şekilde bulunan adam bulundu mu? Hepsi ve daha fazlası ATV Youtube kanalında.

Tolga Tomaroğlu’nun sinema filmlerini aratmayan hayat hikayesi Müge Anlı ’da ele alındı. 2 kadının terzi dükkânı işleten birine emanet etmesi sonucu ortadan kaybolan 2 kadına ne oldu? Almanya’ya evlatlık verilen Tolga Tomaroğlu’nun hikayesi ATV Müge Anlı’da

Müge Anlı 9 Mart 2021 Salı yayın akışını izlemek  ATV sayfası ‘Müge Anlı ile Tatlı Sert’ programını ziyaret edebilirsiniz.

 



Son Güncelleme: 09.03.2021 14:26
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Müge AnlıCanlıYouTube
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
8 Mart reyting sonuçları : Çukur, Yasak Elma, Uyanış Büyük Selçuklu, Maraşlı yarışı kim önde tamamladı?
8 Mart reyting sonuçları : Çukur, Yasak Elma, Uyanış Büyük Selçuklu, Maraşlı yarışı kim önde tamamladı?
Zuhal Topal'la Sofrada programı 8-12 Mart yarışmacıları belli oldu
Zuhal Topal'la Sofrada programı 8-12 Mart yarışmacıları belli oldu
Zuhal Topal’la Sofrada Berrak Alkan 8 Mart Pazartesi puanı belli oldu
Zuhal Topal’la Sofrada Berrak Alkan 8 Mart Pazartesi puanı belli oldu
Temizlik Benim İşim 9-10 Mart yeni bölümleri neden yayınlanmadı?
Temizlik Benim İşim 9-10 Mart yeni bölümleri neden yayınlanmadı?
Yalancı dizisinin; oyuncuları, karakterleri ve konusu nedir?
Yalancı dizisinin; oyuncuları, karakterleri ve konusu nedir?
Yaralı Kalbim 35. bölüm fragmanı 10 Mart 2021 Çarşamba
Yaralı Kalbim 35. bölüm fragmanı 10 Mart 2021 Çarşamba

Popüler Haberler

Survivor 2021 5. Hafta halk oylaması SMS sıralaması belli oldu mu? EXXEN Survivor halk oylaması ünlüler gönüllüler SMS sıralamasında kim kaçıncı oldu? Survivor SMS sıralaması nasıl oluştu?
8 Mart reyting sonuçları : Çukur, Yasak Elma, Uyanış Büyük Selçuklu, Maraşlı yarışı kim önde tamamladı?
9 Mart 2021 Pazartesi hangi maçlar var? Bugün hangi maç, hangi kanalda?
Müge Anlı Mervenur Polat nasıl öldü?
Bugün gram altın ne kadar? 9 Mart altın fiyatları çeyrek altın kaç liradan alınıp satılıyor?
Müge Anlı Merve Nur Polat'ın katili kim, kimler tutuklandı?
TJK 9 Mart 2021 Salı at yarışı sonuçları
Bitcoin bugün ne kadar oldu 9 Mart 2021 Salı 1 Bitcoin ne kadar, kaç TL, kaç dolar?
Zuhal Topal'la Sofrada programı 8-12 Mart yarışmacıları belli oldu
Zuhal Topal’la Sofrada Berrak Alkan 8 Mart Pazartesi puanı belli oldu
Yeni yılda nelere zam gelecek? İşte zam beklenen tüm alanlar
Kurban bayramında memura kaç gün tatil olacak? Özel sektör ve kamu çalışanı tatil süreleri
TOKİ Karabük Yenice 2019 kura çekilişi sonuçları belli oldu! Hak sahibi isim listesi!
Ya istiklal Ya Ölüm konusu ve oyuncu kadrosu
Renault Megane marka araçlarda Ekim ayına özel kampanya!
Kanal D canlı yayın akışı 9 Mart 2021 Salı Kanal D'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
Belgesel Analizi: Nevenka Artık Susmak Yok
Temizlik Benim İşim 9-10 Mart yeni bölümleri neden yayınlanmadı?
Bugün hangi maçlar var? Bugün 09 Mart Salı kimin maçı var?
İbo Show final mi yapacak? Reytinglerde düşüş mü var?
Dudak dolgusu estetiği fiyatları ne kadar? 2021

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.