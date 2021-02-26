Müge Anlı 26 Şubat Cuma ATV Canlı izle

Uzun yıllardır televizyon ekranlarında yer alan araştırmacı gazeteci Müge Anlı, sabah programı sunarak ATV ekranlarında seyircisi ile buluşmaya devam ediyor. Birçok konunun ele alındığı programda çözülemeyen olayları, faili meçhul cinayetleri, kaybolan vatandaşları bulmak için ekibi ile titizlikle arayan Müge Anlı uzun yıllardır pek çok konunun aydınlatılmasında yardımcı oldu.
Müge Anlı 26 ŞubatKısa zamandır televizyon gündemine bomba gibi oturan Güldane Biçer 10 yıla yakındır kayıp olması sebebiyle akıllara pek çok soru getirdi. Son olarak masum duran kocası tarafından öldürüldüğü ortaya çıkan olayda bugün Güldane Biçer’in kayınbabası ve oğlu programda yer aldı. Sizde Güldane Biçer olayını ayrıntılı şekilde öğrenmek istiyorsanız bugün yayınlanan 26 Şubat 2021 ATV Müge Anlı ile Tatlı Sert programını canlı izlemek için
burayatıklayarak izleyebilirsiniz.
Son Güncelleme: 26.02.2021 12:34