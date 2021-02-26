Müge Anlı 26 Şubat Cuma ATV Canlı izle

Uzun yıllardır televizyon ekranlarında yer alan araştırmacı gazeteci Müge Anlı, sabah programı sunarak ATV ekranlarında seyircisi ile buluşmaya devam ediyor. Birçok konunun ele alındığı programda çözülemeyen olayları, faili meçhul cinayetleri, kaybolan vatandaşları bulmak için ekibi ile titizlikle arayan Müge Anlı uzun yıllardır pek çok konunun aydınlatılmasında yardımcı oldu.





Müge Anlı 26 Şubat