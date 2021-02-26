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Müge Anlı 26 Şubat Cuma ATV Canlı izle

ATV ekranlarının sevilen sabah kuşağı programı ‘Müge Anlı ile Tatlı Sert’ hız kesmeden 10 yıla yakındır sabah saatlerinde izleyicisi ile buluşmaya devam ediyor. Birçok konunun ele alındığı programda 26 Şubat 2021 Cuma ATV neler oldu? İşte 26 Şubat 2021 Müge Anlı canlı yayın akışı

26 Şubat 2021 Cuma 12:34
Müge Anlı 26 Şubat Cuma ATV Canlı izle
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Uzun yıllardır televizyon ekranlarında yer alan araştırmacı gazeteci Müge Anlı, sabah programı sunarak ATV ekranlarında seyircisi ile buluşmaya devam ediyor. Birçok konunun ele alındığı programda çözülemeyen olayları, faili meçhul cinayetleri, kaybolan vatandaşları bulmak için ekibi ile titizlikle arayan Müge Anlı uzun yıllardır pek çok konunun aydınlatılmasında yardımcı oldu.

Müge Anlı 26 Şubat

Kısa zamandır televizyon gündemine bomba gibi oturan Güldane Biçer 10 yıla yakındır kayıp olması sebebiyle akıllara pek çok soru getirdi. Son olarak masum duran kocası tarafından öldürüldüğü ortaya çıkan olayda bugün Güldane Biçer’in kayınbabası ve oğlu programda yer aldı.  Sizde Güldane Biçer olayını ayrıntılı şekilde öğrenmek istiyorsanız bugün yayınlanan 26 Şubat 2021 ATV Müge Anlı ile Tatlı Sert programını canlı izlemek için

buraya

 tıklayarak izleyebilirsiniz.


Son Güncelleme: 26.02.2021 12:34
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Anahtar Kelimeler:
Müge AnlıCanlı26 şubatGüldane Biçer
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