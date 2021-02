Neredeyse bütün Türkiye tarafından izlenenileprogramı hafta içi her gün saat 10.00’da ATV ekranlarında izleyicisiyle buluşuyor. Her bölümde farklı bir olaya yer veren Müge Anlı, yıllardır kayıp insanları buluyor, ebeveynler ile çocuklarını kavuşturuyor ve cinayetleri çözüme kavuşturuyor. Müge Anlı, şimdiye kadar on binlerce insan yardım etti, onların sorunlarını çözdü ve onların huzura kavuşmasını sağladı.

Müge Anlı ile Tatlı Sert programının 15 Şubat 2021 tarihli bölümünü kaçıran izleyiciler, haberimizin devamında yer alan YouTube linkinden bölümün tamamını izleyebilirler.