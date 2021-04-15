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Müge Anlı 15 Nisan 2021 Perşembe tek parça izle

ATV'nin reyting rekortmeni olan gündüz programı Müge Anlı İle Tatlı Sert hafta içi her gün izleyici karşısına çıkmaya devam ediyor. Programın 15 Nisan bölümü ile alakalı merak edilenler haberimizde yer alıyor. İşte detaylar...

15 Nisan 2021 Perşembe 19:00
Müge Anlı 15 Nisan 2021 Perşembe tek parça izle
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Müge Anlı İle Tatlı Sert’in son bölümünde 13 yaşındaki kayıp kız Ankara’da ki 5 günlük arama sonucunda bulundu. Müge Anlı yaptığı açıklamada Ebru’nun yanında iki erkek bir kadın olduğunu, polisin eve baskın yaparak Ebru’yu aldığını bildirdi. Bunların yanı sıra Ebru’nun yola çıkarak eve dönebilmek için adres sorduğu, sorduğu kişinin de sana yardım edeyim gel demesi üzerine peşinden gittiği açıklandı.

Müge Anlı yayınlanan son bölümde 13 yaşındaki Yaren ve 15 yaşındaki arkadaşı Yusuf Yılmaz’ın İstanbul Şişli’de kaybolduğu bilgisini aktardı. Başka bir vakada ise sosyal medyadan tanıştığı kişi ile evlenmeye karar veren bir kadının, sevgilisinin evli olduğunun ortaya çıkması tartışıldı. Arzu Salman, sosyal medya üzerinden tanıştığı sevgilisine 623 bin TL kaptırdı.

Müge Anlı İle Tatlı Sert’te ki diğer bir konu ise çıkan bir yangındı. İstanbul Bayrampaşa’da yaşayan 37 yaşındaki Salih Demirel’in arkadaşı ile oturduğu evde çıkan yangın kundaklama mıydı? Salih Demirel öldürülüp yangın süsü mü verildi?

 




Son Güncelleme: 15.04.2021 19:00
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MügeanlıMügeAnlıİleTatlıSertProgramATV
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