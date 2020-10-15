İstanbul 28°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1111
ALTIN
441.748
DOLAR
6.9524
STERLİN
9.1947
EURO
8.1762
Hükumetten kurumlar vergisine ciro düzenlemesi ve indirim!
Hükumetten kurumlar vergisine ciro düzenlemesi...
Ermenistan, Azerbaycan'daki okula bombalı saldırı düzenledi! 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı
Ermenistan, Azerbaycan'daki okula bombalı saldırı...
Yeni doğalgaz rezervi Türkiye'nin doğalgaz ihtiyacının yüzde 30'unu karşılayacak
Yeni doğalgaz rezervi Türkiye'nin doğalgaz...
İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile yeni koronavirüs genelgesi
İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile yeni...

Müge Anlı 15 Ekim Perşembe 2020 canlı yayın ve tekrarı izle

15 Ekim Perşembe 2020 Müge Anlı canlı yayın detayları ve tekrar bölümü yayınlandı. İşte Müge Anlı ile Tatlı Sert programı yeni bölüm özeti.

15 Ekim 2020 Perşembe 20:06
Müge Anlı 15 Ekim Perşembe 2020 canlı yayın ve tekrarı izle
Takip Et:

Atv ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programı cinayet ve kayıpların yanında ihtiyaç sahibi vatandaşlar için de yardımlarını sürdürüyor. Cinayetlerin çözülüp ve ailelerin kavuşabilmesi üzerine kurulan program Türk televizyon programlarının en sevilen programları arasında yer alıyor.

Müge Anlı ile Tatlı Sert program formatı


Yalnızca cinayet ve kayıpların sır perdelerinin aralanması konusunda değil ihtiyaç sahiplerine de el uzatılıyor. Programda kırtasiye ve giyecek yardımları ve teknolojik alet ihtiyacı olan ailelere destekler veriliyor. Şuana kadar 5 ailenin ev sahibi olmasını sağlayıp 10 ailenin evini baştan aşağı yenileyen Anlı, programda da binlerce elbiseyi ihtiyaç sahibine ulaştırdı.

15 Ekim Perşembe Müge Anlı Anlı ile Tatlı Sert yeni bölüm ve tekrarı

Müge Anlı ile Tatlı Sert programı yeni bölümlerinde de sosyal sorumluluk projeleri ve faili meçhul cinayetlerin aydınlatılmasına önemli katkılar sağlamaya devam ediyor.




Son Güncelleme: 15.10.2020 20:06
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Müge Anlı Ile Tatlı SertATV
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Halk TV, Emin Çapa ile anlaştı! Halk TV'ye flaş transfer!
Halk TV, Emin Çapa ile anlaştı! Halk TV'ye flaş transfer!
Menajerimi Ara dizisine yeni katılan oyuncular kim?
Menajerimi Ara dizisine yeni katılan oyuncular kim?
Emanet dizisinde oynayan Neslihan karakteri kimdir? Zeynep Naz Eyüpoğlu
Emanet dizisinde oynayan Neslihan karakteri kimdir? Zeynep Naz Eyüpoğlu
Demet Akalın ve Alişan'ın Sabah Sabah programına konuk olan Uğur Arslan kimdir?
Demet Akalın ve Alişan'ın Sabah Sabah programına konuk olan Uğur Arslan kimdir?
Kanal D'nin Yeni Hayat dizisi dünya listelerine girmeyi başardı!
Kanal D'nin Yeni Hayat dizisi dünya listelerine girmeyi başardı!
Çukur dizisinde ayrılan isim açıklandı! Çifte sürpriz yaşandı
Çukur dizisinde ayrılan isim açıklandı! Çifte sürpriz yaşandı

Popüler Haberler

Kuveyt Türk'ten kredi kartı almak isteyen kişiler başvuruyu nereden yapacaklar? Başvuru şartları neler?
Torun bakım maaşı alabilmek için sağlanması gereken şartlar nelerdir? 2020
Kırmızı Oda dizisindeki Tuna karakteri Kimdir? Gülçin Kültür Şahin dizideki rolü ve hayatı
Kırmızı Oda Akif kimdir? Gerçek adı nedir? Deniz Hamzaoğlu hakkında bilgiler
Yeni Bir Ev yarışmasının sunucusu ve yarışmacıları
Sadakatsiz dizisinin final tarihi ne zaman? Dizi Kaç bölüm daha yayınlanacak?
Lalin isminin anlamı nedir? Lalin hangi dilde bir isim, ne demek?
ÖSYM 2020 KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak, tarih belli oldu mu? 2020 KPSS Lisans sonuçları tarihi
VGM Yükseköğrenim burs başvurusu nasıl yapılır? Yükseköğrenim VGM bursu geri ödemeli mi? VGM bursu alan öğrenci kyk kredisi alabilir mi?
Kırmızı Oda dizisi Hüseyin kimdir? Baran Can Eraslan kaç yaşında? Hayatı ve rol aldığı yapımlar
Hastanelerin 72 saatlik acil durum yönetmeliği değişti! İşte HAP yönetmeliğindeki yenilikler
2020 Sağlık Bakanlığı hastanede çalışacak 8 bin 844 sağlık personel alımı yapılacak: Sağlık Bakanlığı Lise, Önlisans, Üniversite personeli alımı başvuru tarihleri ve şartları
Milli piyango bilet sonucu sorgulama - 2020 MPİ bilet numarası ile ikramiye sorgulama - Biletime para, ikramiye çıktı mı?
MSÜ sağlık muayenesi nasıl yapılır? MSÜ genel sağlık kontrolünde neler var?
Koronavirüs salgını 1460 TL makit para yardımı nasıl alınır?  1460 TL nakit para yardımından kimler faydalanabilecek, şartları neler?
Sağlık Bakanı Koca 15 Ekim 2020 Perşembe corona virüsü verilerini paylaştı! 15 Ekim 2020 Perşembe Türkiye son dakika corona virüs vaka sayısı
Altın fiyatları neden hızlı değişir?
Uyanış Büyük Selçuklu dizisi Gevher Hatun (Leyla Feray) kimdir?
TOKİ Türkiye geneli en ucuz konutlarını satışa çıkardı! Ev fiyatları 131 bin liradan başlıyor
Yeni Hayat dizisi hangi gün, saat kaçta hangi kanalda yayınlanıyor?
Kanal D Bir Annenin Günahı dizisi ayrılan ve yeni gelen oyuncular! Dizi başrol oyuncusu değişti!

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.