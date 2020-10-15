Müge Anlı 15 Ekim Perşembe 2020 canlı yayın ve tekrarı izle

Atv ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programı cinayet ve kayıpların yanında ihtiyaç sahibi vatandaşlar için de yardımlarını sürdürüyor. Cinayetlerin çözülüp ve ailelerin kavuşabilmesi üzerine kurulan program Türk televizyon programlarının en sevilen programları arasında yer alıyor.
Müge Anlı ile Tatlı Sert program formatı
15 Ekim Perşembe Müge Anlı Anlı ile Tatlı Sert yeni bölüm ve tekrarı
Müge Anlı ile Tatlı Sert programı yeni bölümlerinde de sosyal sorumluluk projeleri ve faili meçhul cinayetlerin aydınlatılmasına önemli katkılar sağlamaya devam ediyor.
Son Güncelleme: 15.10.2020 20:06