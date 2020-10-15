Müge Anlı 15 Ekim Perşembe 2020 canlı yayın ve tekrarı izle

Atv ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programı cinayet ve kayıpların yanında ihtiyaç sahibi vatandaşlar için de yardımlarını sürdürüyor. Cinayetlerin çözülüp ve ailelerin kavuşabilmesi üzerine kurulan program Türk televizyon programlarının en sevilen programları arasında yer alıyor.

Müge Anlı ile Tatlı Sert program formatı

15 Ekim Perşembe Müge Anlı Anlı ile Tatlı Sert yeni bölüm ve tekrarı

Yalnızca cinayet ve kayıpların sır perdelerinin aralanması konusunda değil ihtiyaç sahiplerine de el uzatılıyor. Programda kırtasiye ve giyecek yardımları ve teknolojik alet ihtiyacı olan ailelere destekler veriliyor. Şuana kadar 5 ailenin ev sahibi olmasını sağlayıp 10 ailenin evini baştan aşağı yenileyen Anlı, programda da binlerce elbiseyi ihtiyaç sahibine ulaştırdı.

Müge Anlı ile Tatlı Sert programı yeni bölümlerinde de sosyal sorumluluk projeleri ve faili meçhul cinayetlerin aydınlatılmasına önemli katkılar sağlamaya devam ediyor.